Каминская резко ответила, почему живет за границей: "Заработала за 15 лет ртом, чтобы дети не слышали сирен"

Экс-солитская группа "НеАнгелы" Слава Каминская эмоционально обратилась к своим хейтерам и объяснила, почему решила сейчас жить за границей.

Певица призналась в своем сообщении в Instagram, что не хотела уезжать из Украины, однако была вынуждена это сделать для детей.

"Я не хотела уезжать из моей любимой страны, где у меня было все и даже больше. Но я повторяюсь (пусть это звучит, как оправдание), єтого требовал социум. Я обоср*лась, когда началась война, не меньше, чем вы все. Но знаете, я заработала за 15 лет (ротом), чтобы мои дети сейчас не слышали сирен", — написала Слава.

Каминская добавила, что за все эти годы тяжело работала и теперь имеет право дать своим детям спокойную и безопасную жизнь в другой стране.

"Да, я заработала благодаря Никитину и Вике, и огромной команде, за что я благодарна, даже, когда несу чепуху обиженной, но мы все работали. Я это признаю. Я пропустила все дни рождения родителей, мужа, детей и даже смерть отца, потому что работала, пахала, как папа Карло, чтобы мой сын, например, сейчас не плакал от звука осы, потому что она по его мнению, жужжит, как прилетающий самолет, чтобы убить нас. Я не для того жирнела на 25 кг и ходила жирная и психически нестабильная два года , как слон, чтобы выслушивать это вот все . Я люблю своих детей и пока что могу позволить им немного другую жизнь, пусть она им даже не совсем нравится", — заявила Слава.

Исполнительница попросила всех перестать смотреть на ее жизнь везде за собственный опыт и отметила, что она имеет право не работать.

Читайте также: