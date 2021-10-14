Канал 1+1 показал первый трейлер сериала "Сваты-7": Валя с разбитым носом и Оля с кнутом

Зрителей ждут новые приключения неугомонных родственников.
Канал 1+1 показал первый трейлер долгожданного продолжения любимого сериала украинцев "Сваты-7".
В нем фанаты увидят Федора Добронравова, сыгравшего Ивана Бутько, Татьяну Кравченко, сыгравшую Валентину Бутько, Людмилу Артемьеву, которая воплотила образ Ольги Ковалевой. Также в сериале фаны увидят и Анну Кошмал, которая играет внучку Женю.
Пока 1+1 держит интригу и еще не объявлял даты премьеры, в анонсе сказано, что новые серии выйдут совсем скоро.
Отметим, что съемки "Сватов-7" завершились летом этого года в Грузии. Сериал должен был выйти еще в 2020-м, однако его создатели были вынуждены прервать съемочный процесс из-за пандемии коронавируса.
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