Канал 1+1 показал первый трейлер сериала "Сваты-7": Валя с разбитым носом и Оля с кнутом

Зрителей ждут новые приключения неугомонных родственников.

Канал 1+1 показал первый трейлер долгожданного продолжения любимого сериала украинцев "Сваты-7".

В нем фанаты увидят Федора Добронравова, сыгравшего Ивана Бутько, Татьяну Кравченко, сыгравшую Валентину Бутько, Людмилу Артемьеву, которая воплотила образ Ольги Ковалевой. Также в сериале фаны увидят и Анну Кошмал, которая играет внучку Женю.

Пока 1+1 держит интригу и еще не объявлял даты премьеры, в анонсе сказано, что новые серии выйдут совсем скоро.

Отметим, что съемки "Сватов-7" завершились летом этого года в Грузии. Сериал должен был выйти еще в 2020-м, однако его создатели были вынуждены прервать съемочный процесс из-за пандемии коронавируса.

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