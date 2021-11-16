Канал 1+1 приобрел право на адаптацию культового шоу о выживании "Последний герой"

По формату шоу испытывает силу духа как известных людей, так и непубличных участников.

Телеканал 1+1 приобрел право на адаптацию всемирно известного формата "Survivor" компании "Баниджей" (Banijay).

"Survivor" в переводе означает "Выживший" или "Последний герой". С момента запуска в 1997 году легендарный формат о выживании на острове, в котором звезды и обычные люди испытывают силу духа и раскрывают свои подлинные черты характера, был реализован в 50 странах по официальной франшизе.

Этот год стал самым успешным для формата за все время его существования – уже подтверждено производство 22 адаптаций.

Шоу "Последний герой" был отмечен самыми престижными наградами в мире, среди которых премия "Эмми" в номинации "Выдающийся документальный фильм", награда "Выбор народа" в номинации "Любимое реалити-шоу" и другие.

пресс-служба канала "1+1"

По формату "Последний герой" — это шоу, которое испытывает силу духа как известных личностей, так и непубличных участников. Они оказываются на безлюдном тропическом острове, где имеют лишь небольшое количество вещей, жажду победы и естественную смекалку, и ни одна секунда их приключений на острове не останется без внимания камер. Герои ищут пищу, строят жилье и организовывают свой собственный "общественный строй" с распределением обязанностей, иерархией и конкуренцией, соревнуясь во все более сложных испытаниях на стратегию, хитрость и безжалостность.

В каждой серии финальный совет племен имеет неожиданную кульминацию. Участники племени собираются проголосовать за того, кто покинет остров. Голосование проводится анонимно, и у участников могут быть разные причины для голосования (оскорбления, ревность или даже личностные конфликты), но решение совета племен является окончательным, и в каждом эпизоде один герой должен покинуть игру.

Об особенностях украинской адаптации, а также о том, кто примет участие в шоу, будет сообщено вскоре. Следите за новостями телеканала 1+1.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку