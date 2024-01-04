Канал "1+1 Украина" вырезал из эфира выступление Веры Брежневой из музыкального новогоднего концерта

Канал "1+1 Украина" вырезал из своего эфира выступление экс-певицы Веры Брежневой, а ныне исполнительницы VERA, в новогоднем концерте "Музыкальная платформа".

Этот концерт транслировался по каналу в новогоднюю ночь, 31 декабря и 1 января. Отметим, что во время съемок в Октябрьском дворце VERA приняла участие. Артистка пела свою украиноязычную песню "Дякую". Впрочем, в эфир это выступление не пустили:

"Ради их возвращения телевидение не готово терять рейтинги: у телеверсии "Музыкальной платформы", которую в новогоднюю ночь и 1 января транслировал "1+1 Украина", вырезали выступление VERA aka Веры Брежневой. Сейчас это не удивительно – телеканалам хватает скандалов с их" стандартными проектами", чтобы выгребать еще и за музыкальных "гостей", – выразило мнение издания "Музвар".

ЭксВира Брежнева в концерте "Музыкальная платформа"

Несмотря на то, что выступление VERA вырезали из эфира "1+1 Украина", оставили его в YouTube-версии концерта.

ЭксВира Брежнева в концерте "Музыкальная платформа"

ЭксВира Брежнева в концерте "Музыкальная платформа"

Напомним, что до 24 февраля 2022 года Вера Брежнева жила в Москве и активно строила карьеру в России. Впрочем, после полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала из страны-захватчицы, волонтерила в Польше, помогала украинцам. Также певица сменила сценический псевдоним Вера Брежнева на VERA и даже развелась с композитором Константином Меладзе, молчащим о войне в Украине. Также артистка начала писать песни исключительно на украинском языке.

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