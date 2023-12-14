Канье Уэст нанял на работу и расхвалил скандального российского дизайнера, который прославляет Россию

Американский рэпер Канье Уэст неожиданно нанял на работу скандального российского дизайнера Гошу Рубчинского.

Об этом исполнитель сообщил на своем аккаунте в соцсети X, которая ранее называлась Twitter. Одиозный Рубчинский стал главным дизайнером бренда модной одежды Уэста – Yeezy.

Гоша Рубчинский / Фото: Getty Images

Когда музыкант сообщал о начале их сотрудничества, то не забыл расхвалить скандального россиянина. Канье назвал Рубчинского "легендарным дизайнером", а работу с ним — "важным достижением в истории дизайна".

"Yeezy приветствует Гошу Рубчинского как нового руководителя отдела дизайна. Приход этого легендарного российского дизайнера в Yeezy, ведущий мировой бренд в музыке и моде, является важным достижением в истории дизайна", – говорится в сообщении музыканта.

Канье Уэст взял на работу Гошу Рубчинского / Фото: Фото из социальных сетей

Отметим, Гоша Рубчинский – довольно скандальный российский дизайнер. Россиянина в 2018 году обвинили в педофилии. В частности, Рубчинский переписывался с 16-летним парнем и просил прислать ему фото интимного характера.

Кроме того, скандальный дизайнер прославляет страну-агрессор РФ. В дизайне одежды он часто использует российский триколор и пишет слово "Россия".

Сам Канье Уэст тоже довольно скандальный артист. Ранее рэпер выражал симпатию Гитлеру и Путину, а также заявлял, что он "очень пропутинский и очень пророссийский".

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