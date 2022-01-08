Канье Уэст после разрыва с Ким Кардашян закрутил новый роман: кто она и что известно

Канье Уэст после разрыва с Ким Кардашян закрутил новый роман: кто она и что известно

На днях парочка снялась в романтической фотосессии.

Американский рэпер Канье Уэст, которого сейчас официально зовут Йе (Ye), похоже, пытается забыть свою экс-возлюбленную Ким Кардашян и налаживает личную жизнь.

Несмотря на то, что пара еще официально не развелась, светская львица уже около двух месяцев в отношениях с комиком Питом Дэвидсоном. А на днях артиста дважды застукали папарацци на свидании с красавицей.

Джулия Фокс / Associated Press

Как оказалось, это актриса итальянского происхождения Джулия Фокс. Ей 31 год.

Актерский дебют Фокс состоялся в 2019-м, когда она сыграла одну из главных ролей в криминале "Неограненные драгоценности". За игру в фильме ее номинировали как "лучший прорыв года". Летом в этом году Джулия снялась в картине Стивена Содерберга "Без резких движений".

Джулия Фокс / Associated Press

На днях Джулия подтвердила роман с Йе и снялась с ним в романтической фотосессии для журнала Interview.

По словам актрисы, она встретила Уэста в Майами в канун Нового года. Рэпер смешил ее, они танцевали и смеялись. Затем Канье устроил ей фотосессию в ресторане, после чего привел ее в гостиничный номер, который был завален одеждой для нее.

"Это был сюрприз. Кто делает такое на втором свидании? И вообще на свидании. У нас все идет естественно. Не знаю, куда мы двигаемся, но если это похоже на будущее, оно мне нравится", — отметила она.

К слову, недавно Фокс развелась со своим мужем, пилотом русского происхождения Петром Артемьевым. В 2021 году у них родился сын Валентино. Поговаривают, что Джулия ушла от мужа из-за домашнего насилия.

Джулия Фокс с бывшим мужем и сыном / Associated Press

Интересно, что несколько лет назад Фокс участвовала в съемках с нынешним бойфрендом Кардашян – Дэвидсоном.

Между тем, фанаты убеждены, что эти отношения недолговременны. Пользователи пишут в комментариях, что таким образом Канье пытается вернуть Ким.

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