Канье Уэст после смены имени выбрал новую фамилию и удивил ее звучанием

Канье Уэст / © Associated Press

Реклама

Американский рэпер и продюсер Канье Уэст после смены имени выбрал новую фамилию и удивил, как его теперь зовут.

Исполнитель продолжает удивлять поклонников своими эпатажными поступками. Еще в октябре 2021 года рэпер официально сменил имя. Поэтому его больше звали не Канье, а просто Йе (Ye). Однако на этом артист не остановился. Теперь он выбрал себе еще и новую фамилию. Вместо Уэст исполнитель теперь тоже Йе (Ye). Поэтому теперь полностью имя и фамилия рэпера звучат так - Йе Йе (Ye Ye Ye).

Канье Уэст / © Associated Press

Такие кардинальные изменения исполнитель не комментировал публично. Об этом стало известно изданию Page Six. Журналисты обратили внимание, что в официальных документах рэпера указывают как Йе Йе, хотя раньше было Йе Уэст. К музыканту обратились за комментариями, однако тот отказался хоть что-то говорить об изменении имени и фамилии.

Реклама

Напомним, недавно 19-летняя дочь американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имя. Если раньше девушку звали Шайло, то теперь просто Ши. Кстати, в 2024 году дочь актеров отказалась от фамилии отца, оставив только мамину. К слову, после развода Брета Питта с Анджелиной Джоли их дети не общаются с ним.