Канье Уэст привел полностью голую жену на "Грэмми": полиция вывела супругов с мероприятия

Исполнитель в очередной раз шокировал своей затеей.
Американский скандальный рэпер Канье Вест после 10 лет перерыва вернулся в "Грэмми" и шокировал своим дебютом на красной дорожке с женой, австралийской моделью Бьянкой Цензори.
Исполнитель в этом году попал в номинацию "Лучшая рэп-песня". Хотя лауреатом Канье не удалось стать, однако он однозначно сделал так, чтобы о нем говорили. В частности, речь идет о появлении рэпера на красной дорожке.
На торжественное мероприятие Канье Уэст пришел в полностью черном наряде, тем временем его жена Бьянка Цензори сначала была в шубке, которую впоследствии сняла перед папарацци и предстала в прозрачном платье-сеточке, которое вообще ничего не скрывает, ведь под ней не было белья. Таким образом модель прибыла на мероприятие полностью обнаженной.
Канье Уэст устроил этот перформанс, чтобы якобы воспроизвести обложку альбома Vultures 1. Там рэпер тоже предстает в черном, а его жена полностью голой, лишь в чулках и кусочке ткани, который прикрывает ягодицы. Подтверждением этому является и то, что супруги позировали перед папарацци таким образом, как и на обложке альбома.
После красной дорожки пара сразу же покинула "Грэмми-2025". Однако инсайдер рассказал изданию Page Six, что их на самом деле с мероприятия вывела полиция.
Напомним, в Лос-Анджелесе отгремела торжественная церемония "Грэмми-2025". Предлагаем ознакомиться с полным списком лауреатов.
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