Канье Уэст привел полностью голую жену на "Грэмми": полиция вывела супругов с мероприятия

Американский скандальный рэпер Канье Вест после 10 лет перерыва вернулся в "Грэмми" и шокировал своим дебютом на красной дорожке с женой, австралийской моделью Бьянкой Цензори.

Исполнитель в этом году попал в номинацию "Лучшая рэп-песня". Хотя лауреатом Канье не удалось стать, однако он однозначно сделал так, чтобы о нем говорили. В частности, речь идет о появлении рэпера на красной дорожке.

На торжественное мероприятие Канье Уэст пришел в полностью черном наряде, тем временем его жена Бьянка Цензори сначала была в шубке, которую впоследствии сняла перед папарацци и предстала в прозрачном платье-сеточке, которое вообще ничего не скрывает, ведь под ней не было белья. Таким образом модель прибыла на мероприятие полностью обнаженной.

Канье Уэст и Бьянка Цензори / Фото: Associated Press

Канье Уэст устроил этот перформанс, чтобы якобы воспроизвести обложку альбома Vultures 1. Там рэпер тоже предстает в черном, а его жена полностью голой, лишь в чулках и кусочке ткани, который прикрывает ягодицы. Подтверждением этому является и то, что супруги позировали перед папарацци таким образом, как и на обложке альбома.

После красной дорожки пара сразу же покинула "Грэмми-2025". Однако инсайдер рассказал изданию Page Six, что их на самом деле с мероприятия вывела полиция.

Канье Уэст и Бьянка Цензори / Фото: Associated Press

Напомним, в Лос-Анджелесе отгремела торжественная церемония "Грэмми-2025". Предлагаем ознакомиться с полным списком лауреатов.

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