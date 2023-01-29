Канье Уэст разбил телефон поклонницы, которая хотела снять его на видео во время прогулки с дочерью

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст снова оказался в эпицентре громкого скандала.

В Сети появилось видео, на котором музыкант забирает телефон у женщины, пытавшейся сфотографировать звезду, и разбивает его.

Неприятный инцидент произошел, когда Канье отправлялся на прогулку со своей дочерью Норт. Рэпер как раз забирал дочь из баскетбольного матча, когда увидел, что на него нацелена камера.

Уэст подошел к автомобилю женщины и заявил, что она не имеет права так снимать его на улице. В свою очередь фанатка пыталась спорить со звездой и сказала, что снимала его, потому что он "знаменитость". Такой ответ еще больше разозлил Уэста, поэтому он выхватил телефон из рук женщины и выбросил его.

После случившегося Канье еще и столкнулся с папарацци, успевшими все зафиксировать на свои камеры, а также вызвать сотрудников полиции. Как сообщает TMZ, правоохранители открыли дело против Уэста и теперь знаменитость оказалась под следствием.

Кстати, на пассажирском сиденье рядом с Уэстом на одном из фрагментов видео также присутствовала его новая жена Бьянка Цензори, на которой музыкант тайком женился в этом январе.

Читайте также: