Канье Уэст влетел на 20 миллионов долларов из-за полностью голой жены на "Грэмми"

Скандальный американский рэпер Канье Уэст влетел на 20 миллионов долларов. А все из-за обнаженного выхода его жены – модели Бьянки Цензори – на красную дорожку музыкальной премии "Грэмми-2025".

Вскоре в Уэста должны были состояться концерты в Японии. Однако, как сообщает инсайдер изданию Daily Mail, инвесторы после обнаженной выходки Канье и Бьянки выступают против шоу рэпера. Дело в том, что в Японии сейчас набирает обороты культурное пробуждение прав женщин, а также движение MeToo. Обнажение Цензори на "Грэмми" не восприняли как ее собственное желание. Пользователи считают, что музыкант заставил жену к этому через манипуляции и принудительный контроль.

"Этот трюк был невероятно жутким, и в Японии его встретили с ужасом. В Японии происходит культурное пробуждение в отношении прав женщин, и движение MeToo здесь очень сильно. То, что он сделал, рассматривается как акт принудительного контроля, который абсолютно неприемлем. Он абсолютно неправильно оценил Японию с точки зрения культуры", – говорит инсайдер.

Канье Уэст и Бьянка Цензори / Фото: Associated Press

Выходкой Канье Уэста также очень сильно возмутились и в США. Многие коллеги рэпера восприняли это как неуважение к "Грэмми". Особенно возмутительно было то, что в Лос-Анджелесе бушуют пожары, а на музыкальной премии собирали средства потерпевшим. Поэтому поступок Уэста восприняли как пренебрежение событиями, что происходят вокруг.

"Это было полным неуважением к "Грэмми". Выполнять трюк в том, что, по сути, является сбором средств и в контексте того, что происходит в Лос-Анджелесе, очень грубо и неправильно. Но все, что интересует Канье на этот момент, это запуск его криптовалюты, а все остальное, кажется, проходит мимо него", — добавляет инсайдер.

Напомним, в ночь на 3 февраля состоялось торжественное вручение премий "Грэмми". На мероприятие Канье Уэст пришел с женой, которая была полностью обнаженной. Но не только она привлекла внимание внешним видом. В частности, сын Уилла Смита пришел на "Грэмми" с кормушкой на голове, а дочь – в нижнем белье.

Читайте также: