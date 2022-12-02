Канье Уэст выразил симпатию Гитлеру и Путину и запостил свастику, переплетенную со звездой Давида

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст с каждым днем удивляет своими заявлениями и предпочтениями.

Так, во время недавнего интервью с радиоведущим и конспирологом Алексом Джонсом Уэст назвал себя "нацистом", сказал, что отрицает Холокост и выразил симпатию диктатору нацистской Германии Адольфу Гитлеру. В прямом эфире Канье заявил, что он "очень пропутинский и очень пророссийский". Сделал он это, когда публицист Ник Фуэнтес выразил свою поддержку Путину. Канье поддержал его мнение. Также рэпер добавил, что согласен с тем, что Америка "отказалась от традиционных ценностей и приняла сатанизм".

В Alex Jones новое общение с Kanye West this was said.



Nick Fuentes: "Я очень счастлива для Путина. Я очень простую для России."



Ye: "I am also." pic.twitter.com/BOrrJCbfoT — WeTalkMusic (@We_Talk_Music) December 1, 2022

Во время скандального разговора Уэст заявил, что видит в Гитлере "что-то хорошее", и добавил, что диктатор "тоже родился христианином" и вообще сделал ценный вклад в историю:

"Я вижу хорошие вещи в Гитлере. Я люблю всех. Евреи не скажут мне, что вы можете любить нас, и вам может нравится то, что мы делаем с вами с помощью контрактов, и вам может нравиться то, что мы продвигаем через порнографию. Но этот парень, изобретший автомагистрали, изобрел микрофон, который я использую как музыкант — вы не можете сказать вслух, что этот человек когда-то сделал что-то хорошее", — сказал Уэст и добавил, что обществу не следует ассоциировать нацизм со злом сам назвал себя нацистом.

После этого интервью в Twitter Канье опубликовал коллаж с изображением свастики, переплетенной со звездой Давида. Фото он сопроводил текстом "Люблю всех #lovespeech".

JUST IN: Elon Musk removes Kanye West's tweet of what looks like a swastika inside the Star of David. pic.twitter.com/iK8CnozDez — Watcher.Guru (@WatcherGuru) December 2, 2022

Новый владелец микроблога, изобретатель и бизнесмен Илон Маск немедленно заблокировал Уэста в Twitter за нарушение правил. "Просто уточняю, что его учетная запись заблокирована за подстрекательство к насилию", — объяснил у себя в микроблоге Маск.

Напомним, что ранее Канье Уэст заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Рэпер и дизайнер не оставляет надежды воплотить в жизнь свои политические амбиции.

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