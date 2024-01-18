Канье Уэст за 850 тысяч долларов избавился от своих зубов и шокировал, как теперь выглядит

Собственные зубы рэпер заменил титановыми протезами.
Американский рэпер Канье Уэст ошеломил своим очередным эпатажным поступком.
На этот раз исполнитель принялся экспериментировать с собственным внешним видом. Канье избавился от зубов, вместо которых установил себе титановые протезы, которые, как пишет Daily Mail, обошлись ему в 850 тысяч долларов.
В своем Instagram Уэст уже показал, как выглядит его обновленная улыбка.
Кстати, рэпер уже показал, кем вдохновлялся, когда решался на такие изменения. Оказалось, знаменитость хотел быть похожим на злодея из фильмов о Джеймсе Бонде – "Челюсти".
Правда, далеко не все пользователи оценили изменения во внешнем виде Канье Уэста. Многие юзеры раскритиковали музыканта, мол, что это уже слишком и стоит найти другой способ, чтобы эпатировать публику.
Напомним, в последнее время Канье Уэста также критикуют за внешний вид его жены Бьянки Цензори. Дело в том, что избранница рэпера почти всегда появляется на публике в обнаженном виде, а сам музыкант публикует ее откровенные фотографии.
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