Канье Уэст закрутил роман с Ириной Шейк после развода с Ким Кардашян — СМИ

Говорят, что рэпер встретил день рождения с моделью.

Не успел рэпер и продюсер Канье Уэст расстаться со светской львицей Ким Кардашян, как ему уже приписывают роман с российской моделью Ириной Шейк.

И не безосновательно. Как пишет интернет-портал TMZ, свой 44-й день рождения Уэст, который у него был 8 июня, отпраздновал в компании Шейк на юге Франции. Звезд застали во время прогулки возле одного из отелей в Провансе. Инсайдеры сообщают, что Уэст нанял целый отель, чтобы им с Ириной никто не мешал.

После четырехдневного уикенда во Франции, Канье и Ирина вернулись вместе в США на частном самолете. Говорят, что именно Канье стал инициатором этого романа. Источники, близкие к рэперу, рассказали, что он был очень настойчив в своих ухаживаниях и последние несколько недель просто не давал Шейк прохода.

Ирина Шейк / instagram.com/irinashayk

Заметим, что Канье Уэста и Ирину Шейк связывает довольно долгая дружба в 10 лет. Ирина даже снималась в клипе артиста на трек POWER. Также модель неоднократно участвовала в модных показах коллекций одежды от Канье.

Напомним, что информация о проблемах в супружеской жизни Ким Кардашян и Канье Уэста стали появляться в СМИ в начале 2020 года, когда Уэст баллотировался на пост президента США. Во время первой встречи с избирателями рэпер рассказал, как просил Ким сделать аборт, когда она была беременна первенцем. Говорят, что окончательно Кардашян приняла решение о разводе после того, как Уэст помочился на статуэтку "Грэмми".

В феврале этого года в СМИ появилась информация, что Ким Кардашян официально подала на развод с Канье Уэстом.

В апреле стало известно, что Канье Уэст домагается совместной опеки над их с Кардашян четырьмя детьми. Также он уже подал и свой ответ на просьбу о разводе.

На днях заплаканная Ким Кардашян впервые публично прокомментировала развод с Канье Уэстом. Также звезда объяснила, какая женщина должна быть рядом с Уэстом.

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