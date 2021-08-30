Канье Уэст заявил, что долгожданный альбом Donda опубликовали без его ведома

Также рэпер возмутился, что заблокировали один из его треков.
Американский рэпер и продюсер Канье Уэст, который недавно подал документы на смену имени, 29 августа выпустил 10-й студийный альбом Donda.
Пластинка состоит из 26 композиций, общая продолжительность которых более полутора часов. Название альбома — это имя его матери.
Однако, без скандалов не обошлось. Канье Уэст обвинил лейбл Universal Music в публикации альбома без его ведома. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"Лейбл Universal Music опубликовал альбом без моего ведома. Также он заблокировал доступ к треку Jail 2", — сообщил рэппер.
Трек, который заблокировали, был записан совместно с Мерлином Мэнсоном, которого обвинили в изнасиловании, и DaBaby, который оказался в центре ЛГБТ-скандала.
Отметим, что Канье Уэст представил свой альбом еще 23 июля 2020 года. Однако, релиз долго затягивался. И только 29 августа поклонники рэпера смогли его услышать.
Напомним, на днях в Чикаго состоялся концерт Канье Уэста в поддержку его альбома Donda. Во время исполнения финальной композиции No Child Left Behind внезапно появилась Ким Кардашьян.