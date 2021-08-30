Канье Уэст заявил, что долгожданный альбом Donda опубликовали без его ведома

Канье Уэст заявил, что долгожданный альбом Donda опубликовали без его ведома

Также рэпер возмутился, что заблокировали один из его треков.

Американский рэпер и продюсер Канье Уэст, который недавно подал документы на смену имени, 29 августа выпустил 10-й студийный альбом Donda.

Пластинка состоит из 26 композиций, общая продолжительность которых более полутора часов. Название альбома — это имя его матери.

Однако, без скандалов не обошлось. Канье Уэст обвинил лейбл Universal Music в публикации альбома без его ведома. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Канье Уэст пожаловался на лейбл / instagram.com/kanyewest

"Лейбл Universal Music опубликовал альбом без моего ведома. Также он заблокировал доступ к треку Jail 2", — сообщил рэппер.

Трек, который заблокировали, был записан совместно с Мерлином Мэнсоном, которого обвинили в изнасиловании, и DaBaby, который оказался в центре ЛГБТ-скандала.

Отметим, что Канье Уэст представил свой альбом еще 23 июля 2020 года. Однако, релиз долго затягивался. И только 29 августа поклонники рэпера смогли его услышать.

Напомним, на днях в Чикаго состоялся концерт Канье Уэста в поддержку его альбома Donda. Во время исполнения финальной композиции No Child Left Behind внезапно появилась Ким Кардашьян.

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