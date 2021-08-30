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Канье Уэст заявил, что долгожданный альбом Donda опубликовали без его ведома

Канье Уэст заявил, что долгожданный альбом Donda опубликовали без его ведома

Канье Уэст / Associated Press

Также рэпер возмутился, что заблокировали один из его треков.

Американский рэпер и продюсер Канье Уэст, который недавно подал документы на смену имени, 29 августа выпустил 10-й студийный альбом Donda.

Пластинка состоит из 26 композиций, общая продолжительность которых более полутора часов. Название альбома — это имя его матери.

Однако, без скандалов не обошлось. Канье Уэст обвинил лейбл Universal Music в публикации альбома без его ведома. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Канье Уэст пожаловался на лейбл / © instagram.com/kanyewest
Канье Уэст пожаловался на лейбл / instagram.com/kanyewest

"Лейбл Universal Music опубликовал альбом без моего ведома. Также он заблокировал доступ к треку Jail 2", — сообщил рэппер.

Трек, который заблокировали, был записан совместно с Мерлином Мэнсоном, которого обвинили в изнасиловании, и DaBaby, который оказался в центре ЛГБТ-скандала.

Отметим, что Канье Уэст представил свой альбом еще 23 июля 2020 года. Однако, релиз долго затягивался. И только 29 августа поклонники рэпера смогли его услышать.

Напомним, на днях в Чикаго состоялся концерт Канье Уэста в поддержку его альбома Donda. Во время исполнения финальной композиции No Child Left Behind внезапно появилась Ким Кардашьян.

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