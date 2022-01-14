Канье Уэста обвинили в избиении фаната, попросившего у него автограф: видео

Канье Уэста обвинили в избиении фаната, попросившего у него автограф: видео

Рэпер находится под следствием, ему грозит до шести месяцев заключения.

Рэпер Ye, ранее известный как Канье Уэст, находится под следствием полиции Лос-Анджелеса по обвинению в избиении фаната, попросившего у звезды автограф.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на четверг, 13 января, вблизи ночного клуба Soho Warehouse в центре крупнейшего города американского штата Калифорния.

По данным издания, между Ye и его поклонником возник словесный спор, во время которого знаменитость толкнул и ударил пострадавшего.

Тем временем издание TMZ обнародовало видеозапись, на которой видно, как неизвестный мужчина лежит на тротуаре, в то время как разъяренный рэпер с криком пытается покинуть место происшествия.

Источники информируют, что когда к ночному клубу прибыли правоохранители, Уэст уже уехал. Пострадавший со своей стороны отказался от медицинской помощи.

Расследование начала городская прокуратура Лос-Анджелеса. Сообщается, что за совершенное Ye грозит до шести месяцев заключения.

Напомним, что 18 октября прошлого года американский рэпер и продюсер Канье Уэст официально сменил свое имя на Ye, получив соответствующее разрешение от Верховного суда Лос-Анджелеса, штат Калифорния.

Читайте также: