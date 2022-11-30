Канье Вест и Ким Кардашян развелись: какую сумму алиментов будет выплачивать рэпер на четырех детей

Рэпер Канье Вест, который сменил имя на Ye, и американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян официально расстались.

Как сообщает издание TMZ, эксы решили все вопросы опеки над четырьмя общими детьми и имуществом.

Согласно соглашению, у Канье и Ким равные права касательно воспитания детей. Кроме того, рэпер должен выплачивать алименты в размере 200 тыс. долларов. Средства Канье должны переводить на счет Ким первого числа ежемесячно. Также рэпер должен компенсировать 50% расходов на образование детей и их безопасность.

Ким Кардашян и Канье Вест / Фото: Associated Press

Что касается общего имущества эксов, то раздел произошел согласно брачному договору.

Отметим, Ким и Канье начали встречаться в апреле 2012 года. Уже через год у пары родился первенец – дочь Норт. После рождения дочери рэпер сделал предложение любимой, а в 2014 году влюбленные поженились.

В 2015 году Ким родила рэперу сына Сейнта, 2018 – дочь Чикаго, а в 2019 – сына Псалма. О разрыве пара стало известно в 2021 году, когда Ким подала документы на развод.

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