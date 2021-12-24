Канье Вест начал угрожать бойфренду Ким Кардашян: "Ты можешь все испортить"

Музыкант не может забыть свою возлюбленную.

Американский рэпер и продюсер Канье Вест, которого сейчас официально зовут Е (Ye), до сих пор любит свою бывшую, американскую звезду реалити-шоу Ким Кардашян.

Музыкант не может смириться с тем, что его любимая встречается с другим. Поэтому Канье решил обратиться к новому избраннику звезды, юмористу Питу Дэвидсону. Рэпер заявил, что Пит пожалеет еще о том, что начал встречаться с Ким.

Канье Вест и Ким Кардашян / Associated Press

"Пит, если ты прикоснешься к тому месту, после которого нельзя будет вернуть все, – ты пожалеешь об этом. Подумай несколько раз, прежде чем совершать ошибку. Я всегда был общительным, но ты можешь все испортить", — обратился к Дэвидсону Канье, пишет Star News.

Отметим, долгое время Канье Вест жил в браке со звездой реалити-шоу Ким Кардашян. Впрочем, в этом году светская львица подала на развод. Известно, что Канье тяжело переживает разрыв отношений. Он не раз просил возлюбленную вернуться.

Однако Ким уже успела закрутить роман с на 13 лет младшим юмористом Питом Дэвидсоном.

Читайте также: