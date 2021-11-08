Канье Вест начал встречаться с моделью, младше его на 22 года – СМИ

Канье Вест начал встречаться с моделью, младше его на 22 года – СМИ

Ранее артист встречался с Ким Кардашьян.

Американский рэпер Канье Вест, который недавно официально сменил имя, появился на публике с моделью Винетрией.

Ранее 44-летний рэпер неоднократно заявлял, что хочет вернуть свою бывшую – Ким Кардашьян. Впрочем, похоже, артист смог забыть свою экс. Его застали в компании с известной 22-летней моделью – Винетрией, пишет Page Six.

Она была вместе с Канье, когда рэпер давал интервью для Drink Champs. Позже парочка посетила баскетбольный матч в Миннеаполисе. Они сидели рядом и не прятались от чужих глаз.

Кстати, ходят слухи, что и 41-летняя Ким не одинока. Знаменитость неоднократно видели в компании 27-летнего комика Пита Дэвидсона.

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