Каннский кинофестиваль отказался принимать российскую делегацию

Таким образом, организаторы фестиваля поддержали Украину.

Организаторы международного кинофестиваля, который каждый год проводят в Каннах, отказались принимать российскую делегацию.

Оргкомитет принял такое решение, чтобы поддержать Украину и осудить враждебные действия российских властей.

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"Каннский фестиваль поддерживает народ Украины. Мы присоединяемся к тем, кто выступает против этой недопустимой ситуации и осуждает позицию России и ее лидеров. Если война не заканчивается на условиях, которые устраивают украинский народ, то было решено, что мы не будем приглашать российские делегации и тех, кто связан с правительством", — говорится в официальном заявлении оргкомитета.

Также организаторы фестиваля поддержали и россиян, которые не побоялись и вышли на митинг против войны в Украине.

"Однако мы поддерживаем мужество тех россиян, которые рискнули протестовать против вторжения в Украину. Среди них есть деятели кино, которые не переставали бороться против политического режима, которые не хотят ассоциироваться с этими невыносимыми действиями и с теми, кто бомбит Украину", — говорится в заявлении.

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