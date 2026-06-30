Кара Делевинь призналась в романе с бывшей Деппа Херд: "У нее были отношения и с другими"

Кара Делевинь и Эмбер Херд / © Associated Press

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Известная британская модель Кара Делевинь призналась, что у нее был роман с бывшей женой голливудского актера Джонни Деппа — актрисой Эмбер Херд.

Они вместе снимались в фильме «Лондонские поля», производство которого длилось с 2013 года по 2015-й. Кара Делевинь вспоминает, что тогда Джонни Депп безумно ревновал Эмбер Херд к ней. Однако, по словам модели, их еще не связывали отношения. Но роман между Карой и Эмбер все же возник, но значительно позже, передает People.

«В тот момент между нами ничего не было. Позже уже после того, как они развелись, думаю, что-то между нами все же было», — говорит модель.

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Эмбер Херд и Джонни Депп / © Associated Press

Кара Делевинь призналась, что роман между ней и Эмбер Херд возник после развода актрисы с Джонни Деппом. К слову, они расторгли брак в 2017 году, а документы были поданы еще в 2016-м. Модель признается, что была близка с актрисой довольно длительное время. Кара также добавила, что у Эмбер тогда вообще были отношения и с другими.

«Когда она переживала развод, да, между нами был роман. У нее были романтические отношения и с другими людьми», — выдала модель.

Кара Делевинь / © Associated Press

Отметим, Кара Делевинь идентифицировала себя как бисексуалку и пансексуалку. Знаменитость утверждала, что пол для нее не имеет значения, а влюбляется она в личность. Впоследствии модель заявила, что является лесбиянкой. Что же касается Эмбер Херд, то она идентифицирует себя как бисексуалку.

Напомним, недавно украинская певица Lida Lee призналась в романе с девушкой. Артистка также рассказала об их интиме.

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