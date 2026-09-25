"Караоке на майдане" отменяет съемку нового выпуска в Киеве 26 сентября: известная причина

Караоке на майдане / © http://vidomosti-ua.com/

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В Киеве отменили открытую съемку «Караоке на майдане», которая должна была состояться 26 сентября на Контрактовой площади. Причиной стала ситуация в столице.

Об отмене съемок сообщили в официальных соцсетях телеканала ТЕТ. Команда проекта отметила, что очень ждала встречи с киевлянами и гостями столицы, однако в этот раз проведение мероприятия пришлось отложить из-за жестких обстрелов со стороны РФ.

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«Караоке на майдане» должно было собрать зрителей под открытым небом, чтобы они вместе пели любимые песни и поддерживали участников шоу. Организаторы подчеркнули, что безопасность зрителей, конкурсантов и съемочной команды остается главным приоритетом.

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Караоке на майдане

В ТЕТ надеются, что уже скоро смогут снова провести открытую съемку в Киеве. О следующих мерах команда проекта обещает сообщать в своих официальных соцсетях.

В то же время именно шоу продолжает выходить в эфире телеканала ТЕТ по воскресеньям в 11:00. У проекта также есть благотворительная составляющая: телеканал вместе с брендом «Королівський смак» поддерживает реабилитационный центр «Титанові», где украинские защитники восстанавливаются после тяжелых ранений.

Команда «Караоке на майдане» поблагодарила всех, кто ждал встречи и поддерживает проект. Зрителей также призвали беречь себя и близких и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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