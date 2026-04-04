"Караоке на майдане" возвращается: Игорь Кондратюк назвал дату съемок и обновленную локацию

Игорь Кондратюк

Шоумен Игорь Кондратюк объявил о первых съемках культового шоу "Караоке на майдане" с новой социальной целью.

Уже вскоре шоу появится на телеканале ТЕТ. И отныне проект будет иметь еще одну особую миссию — объединять не только музыкой, но и помощью ветеранам. В частности, средства будут собираться на поддержку реабилитационного центра «Титанові».

На официальной Instagram-странице ТЕТ продюсер шоу Игорь Кондратюк сообщил, что первые открытые съемки состоятся уже 25 апреля в 11:00 на Контрактовой площади в Киеве. Традиционно присоединиться смогут все желающие.

К слову, обновленный формат предусматривает и смену ведущего. Кто займет место Игоря Кондратюка — создатели пока держат в секрете. И добавляют, что интрига будет распутана только в день первых съемок. Тем не менее, команда обещает неожиданный и яркий перезапуск, который сохранит дух любимого шоу.

Зрителей ждут знакомые хиты, живое общение и атмосфера большого музыкального праздника под открытым небом. В то же время во время съемок и эфиров будет продолжаться сбор средств в помощь ветеранам, которые проходят лечение и реабилитацию в центре «Титанові».