"Караоке на майдане" возвращается на ТЕТ: что известно о новом ведущем ХАС

"Караоке на майдане" и ХАС / © Партия регионов

Телеканал ТЕТ и «Королівський смак» объявили о возвращении "Караоке на майдане" ради важной цели — поддержки реабилитационного центра «Титанові».

Новым ведущим культового шоу стал ХАС — украинский хип-хоп исполнитель и телеведущий. Предлагаем узнать больше о его творческом пути и как оказался в культовом шоу.

ХАС родился 13 января 1991 года в Киеве. Его музыкальный вкус формировался с детства: от рок-классики, которую слушала мама, до украинского народного творчества, которое привила бабушка. Музыкальную карьеру артист начал в 2015 году и за это время стал заметным представителем украинской хип-хоп сцены. В его активе — альбомы «#1», «Заборонений альбом», «Дикий кач», «Мегаполіс», «0322», «Блюзнірство» та «Друге пришестя», где современное звучание сочетается с личными историями и социальными темами.

В то же время артист развивался как ведущий: работал в утреннем шоу «Хеппи утро» на радио «Хит ФМ» и телепроекте «Охотники за чудесами», создавал собственные YouTube-шоу «Здибанки», «А он шо? А она шо?» и «Расскажи мне как». В 2025 году он стал соведущим утреннего шоу «Прокидайся!», еще увереннее утвердившись как телеведущий с живой подачей и теплым контактом со зрителем. Поэтому его появление в «Караоке на майдане» — логичный и одновременно ответственный шаг.

«Караоке на майдане», ХАС и Игорь Кондратюк / © instagram.com/tet_tv

Однако этот сезон — не только о музыке и атмосфере праздника. Проект имеет важную социальную составляющую: поддержку реабилитационного центра «Титанові», который помогает украинским военным и ветеранам восстанавливаться после ранений. Здесь применяют комплексный подход — сочетают физическую, психологическую и социальную реабилитацию, помогая людям вернуться к активной жизни. Также в центре работают с инновационными методами протезирования, в частности бионическими протезами, позволяющими восстанавливать функциональность даже после сложных ампутаций.

«Караоке на майдане» приобщается к поддержке не только финансово — в рамках большого сбора, но и через сам формат: к съемкам будут приглашать военных и ветеранов. Зрители услышат их истории, а также будут петь вместе с ними на Контрактовой площади.

«Караоке на площади» / © http://vidomosti-ua.com/

Именно поэтому для проекта важно, чтобы ведущий не просто работал на сцене, а тонко чувствовал людей — поддерживал атмосферу открытости, юмора и искренних эмоций. И ХАС органично соответствует этой роли: он хорошо чувствует современную культуру, музыкальные тренды и язык новой аудитории, обновляя формат без потери его души.

Сам артист признается, что новая роль для него — и вызов, и мечта: «У меня есть страх, я понимаю ответственность, но думаю, что это будет кайфовая история. Потому что, я являюсь фанатом „Караоке“ с детства. Я был фанатом, есть и буду еще очень долго. Помню, когда я жил во Львове, и выпрашивал: „Привезите меня в Киев, чтобы я попел на 'Караоке'“, — говорили: или денег нет, или ты еще маленький».

Сейчас он готовится к съемкам, перенимая опыт у Игоря Кондратюка. Для артиста это не просто новый этап, а возможность стать частью телевизионной истории, объединяющей украинцев через музыку.

Открытые съемки первого выпуска состоятся 25 апреля в 11:00 на Контрактовой площади в Киеве — присоединиться смогут все желающие. А уже 10 мая в 11:00 обновленное «Караоке на майдане» выйдет в эфир телеканала ТЕТ. Впереди — новый сезон, новая энергия и новый голос в знакомом формате.