"Караоке на майдане" перенесли: где и когда состоится новая съемка шоу

«Караоке на площади»

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Продолжение легендарного шоу «Караоке на площади» меняет планы: съемку, запланированную в Киеве, перенесли, а новая встреча со зрителями состоится уже 12 сентября в Житомире.

Открытая съемка шоу должна была состояться 5 сентября на Контрактовой площади столицы. Однако команда телеканала ТЕТ решила отменить мероприятие в запланированный день. Причиной стали соображения безопасности. Для создателей проекта защита зрителей, участников и всей съемочной группы остается главным приоритетом. В то же время история «Караоке на площади» на этом не заканчивается. Уже через неделю команда отправится в другой город.

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«Безопасность людей — превыше всего, поэтому мы меняем наши планы и отменяем съемку в Киеве 5 сентября. Но мы не останавливаемся. Для нас важно продолжать создавать украинский контент, встречаться со зрителями и находить лучшие решения, чтобы „Караоке на майдане“ продолжало звучать. Уже 12 сентября мы встретимся в Житомире — чтобы вместе петь, испытывать искренние эмоции и объединяться ради главной цели этого сезона — поддержки наших защитников», — отметил креативный продюсер телеканала ТЕТ Роман Лукин.

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© Партия регионов

Новым местом встречи поклонников шоу станет Житомир. Открытая съемка продолжения проекта состоится 12 сентября, а точное время и место команда обещает сообщить в ближайшее время на официальных страницах телеканала ТЕТ и ведущего ХАСа.

«Караоке на площади» в этом сезоне возвращается не только ради музыки и знакомой атмосферы, но и ради важной благотворительной цели. Телеканал ТЕТ совместно с «Королевским вкусом» продолжает проект, чтобы поддержать реабилитационный центр «Титановые», где украинские защитники восстанавливаются после тяжелых ранений.

Напомним, недавно Игорь Кондратюк не удержался от шутки в ответ на новый имидж ведущего «Караоке на Майдане» ХАСа.

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