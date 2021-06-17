Кардашян — 50 тысяч, Бейонсе — 100 тысяч: сколько голливудские звезды получают за выход в свет

Появление знаменитостей на вечеринках влиятельных людей влетает им в копеечку.

Узнайте, сколько богатые и влиятельные готовы заплатить любимым певцам и актерам за то, чтобы они появились на их празднике.

Блейк Лайвли

Актрису приглашают не только на популярные вечеринки в клубы, но и на открытие бутиков. После того, как Блейк вышла замуж за Райана Рейнольдса и родила ему двух дочерей, звезда все реже появляется на светских мероприятиях. Однако переодически актриса все же выходит в люди и за это получает хорошую оплату. Так, звезде сериала «Сплетница» заплатили 50 тысяч долларов за 10-минутную прогулку по ковровой дорожке на открытии магазина в Нью-Йорке.

Блейк Лавли

Линдсей Лохан

Когда-то эта скандальная звезда была главной тусовщицей Голливуда и ни одна громкая вечеринка не проходила без нее. Еще во времена бешеной популярности девушке заплатили 350 тысяч долларов за то, чтобы Лохан отпраздновала свой день рождения в клубе Pure в Лас-Вегасе. Но все эти деньги ей пришлось потратить на лечение в реабилитационном центре. Позже Линдсей получила предложение в размере 200 тысяч долларов, чтобы появиться на мероприятии в Дубае, но она отказалась, считая, что достойна гонорара не менее 500 тысяч долларов.

Линдсей Логан

Ким Кардашян

Семейка Кардашьян имеет талант – превращать в деньги все и даже обычный выход в люди. В среднем на одной тусовке она зарабатывает по 50 тысяч долларов, но больше всего она любит свои дни рождения. Потому что ночные клубы Лас-Вегаса платят Кардашьян полмиллиона долларов за то, чтобы она отгуляла свой праздник именно у них.

Пэрис Хилтон

Когда наследница гостиничной империи потеряла наследство в 60 миллионов долларов, а ее карьера телезвезды и певицы тоже не сложилась, она решила получать доход с посещения вечеринок. Когда-то свое появление на мероприятии в Лас-Вегасе она оценила в 600 тысяч долларов. Однако, времена изменились и гонорар звезды тоже. Теперь за появление на мероприятии Хилтон платят более скромно – от 250 тысяч долларов.

Пэрис Хилтон

Леди Гага

Эпатажная певица привлекает внимание к каждому своему публичного выходу. Нанять Гагу дело не из простых – певица слишком желанный гость на многочисленных мероприятиях. Поэтому за свой эффектный выход она берет минимум 2 миллиона долларов.

Леди Гага

Бейонсе

Представьте, что вас зовут на райский Карибский остров, где отмечают Новый год и Рождество миллиардеры. За свое появление звезда просит 2 миллиона долларов, а еще оплаченный отпуск и вояж на роскошной яхте. Дополнительный доход певицы – фэшн-индустрия. Так, знаменитостям платят за то, чтобы они посидели в первом ряду во время недель моды. За посиделки у подиума Бейонсе получает по 100 тысяч долларов.

Бейонсе

Рианна

Певица получила аж 8 миллионов долларов просто за присутствие на новогоднем открытии крупнейшего в Европе торгового центра в Лондоне. И при этом ей не пришлось прилагать усилий – Рианна просто включила гирлянду на новогодней елке, которая была установлена ​​посреди нового торгового комплекса.

Рианна

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