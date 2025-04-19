Кардинально похудевший Потап показал, как готовится к Пасхе, и обратился к украинцам

Потап / © www.instagram.com/realpotap

Реклама

Рэпер и продюсер Потап, который проживает за границей во время войны, похвастался своими приготовлениями к Пасхе.

В своем фотоблоге шоумен опубликовал серию фото, где похвастался декором дома и поделился праздничным настроением. В частности, Потап наделал снимков с шоколадным яйцом и вазой с тюльпанами на фоне дома, двери которого украшены оригинальным пасхальным венком. На фотографиях заметны и внешние изменения звезды, в частности его кардинальное похудение.

Потап / © www.instagram.com/realpotap

Потап / © www.instagram.com/realpotap

Кроме того, в канун христианского праздника продюсер обратился к украинцам. Он пожелал всем благополучия, мира и единства.

Реклама

"Светлая Пасха совсем близко. Это то особенное время, когда хочется остановиться, выдохнуть, и почувствовать сердцем - мы вместе. Мы есть. И этого уже достаточно, чтобы верить в лучшее. Пусть эти праздничные дни наполнят душу спокойствием, теплом, уютом и светом. Пусть рядом будут те, кого мы всегда любим. А если и на расстоянии, то в сердце всегда близко. Хочу пожелать каждому миру во мнениях, любви в словах, добра в сердце и света в каждом дне. Мы вместе. И мы свет. С Пасхой, родные. Обожаю. Обнимаю. Верю", - написал Потап.

Напомним, недавно ведущий Алексей Суханов накануне Пасхи со слезами обратился к украинцам с важной просьбой.