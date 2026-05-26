Карл Урбан рассек голову Брюсу Уиллису: что произошло на съемках в Голливуде

Брюс Уиллис и Карл Урбан

Звезда сериала "Пацаны" Карл Урбан вспомнил инцидент на съемках фильма "РЭД" с актером Брюсом Уиллисом, который превратил обычную репетицию голливудского экшена в травматический и одновременно поучительный эпизод из его карьеры.

Во время постановки боевой сцены все должно было выглядеть четко и безопасно. По задумке, актер должен был бросить легкий реквизит в сторону Уиллиса. Движение было отработано, но в реальности траектория получилась совсем другой. Чашка полетела значительно сильнее, чем планировалось. Удар пришелся прямо в голову партнеру по площадке. Съемочный процесс мгновенно завис между паникой и тишиной.

"В тот момент у меня все внутри похолодело. Началась настоящая паника, я был уверен, что меня с треском выгонят со съемочной площадки и вычеркнут из профессии. Я просто "растекся" на месте от стыда и страха, когда понял, что правда зарядил по голове живой иконе Голливуда", - со смехом вспоминает Карл Урбан 3dvf.

Актер не скрывает, что в ту секунду был уверен в худшем сценарии. Ситуация казалась ему фатальной для репутации и будущих ролей. Он буквально не мог поверить, что стал причиной травмы легенды боевиков, но реакция самого Брюса оказалась совсем не такой, как ожидали все присутствующие.

Несмотря на инцидент, съемки не остановились надолго. Брюс Уиллис быстро оценил ситуацию и не стал делать из нее драму. Его спокойствие и контроль над эмоциями фактически вернули команду в рабочий ритм. Для Урбана это стало моментом, который запомнился сильнее любых сложных трюков на площадке.

