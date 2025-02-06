Кароль, Джамала, Руслана и другие: кто из звезд выступит в финале нацотбора на "Евровидение-2025"

Наконец-то стало известно, кто из звезд выступит в финале Национального отбора на "Евровидение-2025".

Конкурс состоится уже 8 февраля. Сейчас же организаторы нацотбора раскрывают все больше и больше деталей о событии. Наконец-то стало известно, кто из звезд выступит в финале конкурса, кроме 10-х финалистов.

На грандиозную сцену выйдут девять известных артистов, который ранее в разные годы представляли Украину на "Евровидении". Номера покажут Джамала, MELOVIN, Екатерина Павленко, TVORCHI, Jerry Heil, alyona alyona, Руслана, Тимофей Музычук и Тина Кароль.

Артисты, которые будут выступать в финале нацотбора / Фото: eurovision.ua

Артисты, которые будут выступать в финале нацотбора / Фото: eurovision.ua

Исполнители объединяются для совместного номера. Они все вместе исполнят трек Назария Яремчука – "Усміхнися мені", которым и откроют финал.

Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Свой номер на нацотборе покажут представитель Украины на Детском "Евровидении-2024" Артем Котенко и певица Светлана Тарабарова. Они исполнят трек "Дім", для которого подготовили специальный перформанс на тему депортации украинских детей с оккупированных территорий.

Светлана Тарабарова и Артем Котенко / Фото: eurovision.ua

Тем временем Руслана, первая победительница Украины на музыкальном конкурсе, представит новый трек "Закрутила". Джамала покажет специальный номер, что посвящен 15-летию ее творческой деятельности, а Тина Кароль исполняет микс своих последних хитов.

Кстати, на сцене конкурса появится юмористический бэнд Badstreet boys в составе Владимира Дантеса, Василия Байдака, Олега Свища, Славы Кедра и Антона Тимошенко. Они порадуют слушателей нашумевшей композицией Eurosong.

Badstreet boys / Фото: eurovision.ua

Напомним, нацотбор на "Евровидение-2025" состоится в субботу, 8 февраля. Начало – 18:00. Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе и первой сообщит имя победителя. Сейчас же предлагаем посмотреть, какой будет в этом году сцена нацотбора.

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