Кароль и LATEXFAUNA выпустили дуэтную BOUNTY: "Тина на бэк-вокале, ребят – это успех"

Кароль и LATEXFAUNA выпустили дуэтную BOUNTY: "Тина на бэк-вокале, ребят – это успех"

Музыканты несколько видоизменили звучание композиции.

Украинская певица Тина Кароль в рамках своего украиноязычного альбома дуэтов "Молода кров" представила еще одну коллаборацию.

На этот раз с украинским коллективом LATEXFAUNA. Артисты вместе перепели хит группы BOUNTY. Интересно, что в звучании самого трека ничего почти не изменилось, кроме того, что иногда слышен голос Кароль.

В композиции артистка не стала перетягивать на себя одеяло, дав возможность музыкантам из LATEXFAUNA по максимуму себя проявить. Поклонники группы восприняли эту коллаборацию двояко. Кому-то дуэт понравился, кому-то в нем не хватило Кароль, а кто-то отметил, что без Тины трек звучит лучше.

У LATEXFAUNA Тина Кароль на бэк-вокале. Ребят, это успех

Оригинал честнее звучит

Такое впечатление, что Тина тихонько подпевает на концерте LATEXFAUNA

Класс! В дуэте песня звучит уже не как рассказ одного, а как пары

Я не почувствовала там Тины вообще. Хотя бы по очереди пели

Кто эта бэк-вокалистка? Вроде норм вытягивает!

Напомним, ранее Тина Кароль и группа KAZKA выпустили долгожданный дуэт. Артисты записали совместный трек "Зірочка" в рамках украиноязычного альбома дуэтов "Молода кров", выход которого Тина приурочила к 30-летию независимости Украины.

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