Кароль, Позитив, Огневич и другие звезды поддержали детей на масштабном благотворительном фестивале

Известные артисты приняли участие в мероприятии, который был посвящен Дню защиты детей.

Известные украинские знаменитости, среди которых были Тина Кароль, Позитив, Злата Огневич и другие, поддержали детей на масштабном благотворительном фестивале.

В частности, общественная организация "Амбасадор Детства" при поддержке "Черноморских игр" организовала в Каменец-Подольском детский фестиваль ко Дню защиты детей, который состоялся 1 июня.

Благотворительный фестиваль в Каменец-Подольском

Во время мероприятия дети принимали участие в разных развлекательных и образовательных программах. Тем временем развлекали маленьких украинцев известные знаменитости.

Благотворительный фестиваль в Каменец-Подольском

Тина Кароль удивляла своим мощным вокалом, а Позитив радовал публику популярными хитами. Тем временем хореограф Юлия Сахневич показывала ребятам танцевальные мастер-классы.

Благотворительный фестиваль в Каменец-Подольском

Был на мероприятии и актер Юрий Ткач, который веселил публику своим острым юмором, а исполнительница ROXOLANA исполнила популярные и эмоциональные композиции.

Благотворительный фестиваль в Каменец-Подольском

В фестивале приняли участие такие известные звезды, как Злата Огневич, Анна Тринчер, Никита Ломакин, Олег Машуковский, Анатолий Анатолич и другие.

Благотворительный фестиваль в Каменец-Подольском

Кстати, КилимМэн из группы Kalush Orchestra привез хрустальный кубок "Евровидения-2022", с которым каждый желающий мог сделать снимок.

Благотворительный фестиваль в Каменце-Подольском

Как отметили организаторы фестиваля, их мероприятие направлено на то, чтобы напомнить о важности защиты прав детей, а также о том, что у каждого ребенка должно быть счастливое детство.

Благотворительный фестиваль в Каменец-Подольском

Напомним, латвийская певица Лайма Вайкуле организует в Юрмале концерт в поддержку Украины. Уже известно, кто из украинских исполнителей выступит на мероприятии.

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