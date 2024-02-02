Кароль, Руслана и Сердючка: кто из звезд выступит в финале нацотбора на "Евровидение-2024"

Организаторы нацотбора на Евровидение-2024 рассекретили звезд, которые выступят во время прямой трансляции украинского конкурса.

Кто войдет в шоу-программу, опубликовали на официальном сайте нацотбора.

Так, со своим победным хитом "Stefania" будут зажигать Kalush Orchestra. Правда, это будет обновленная версия песни в исполнении с украинским академическим фольклорно-этнографическим ансамблем "Калина". К слову, это первое появление группы на сцене нацотбора после их победы на "Евровидении-2022".

Нацотбор на "Евровидение-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Кроме 11 участников нацотбора, на сцену также выйдет Руслана и исполнит легендарный хит "Дикі танці", благодаря которому 20 лет назад Украина впервые за всю историю стала победителем "Евровидения". Интересно, что выступление артистки будет дополнять танц-театр "Життя", с которым певица в свое время выступала в Стамбуле.

Нацотбор на "Евровидение-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Легендарная Верка Сердючка также порадует поклонников своими громкими хитами и фирменными перформансами. В частности, прозвучит и ее песня Swedish Lullaby, которая имеет отсылку к Швеции, где в этом году состоится "Евровидение-2024". К тому же именно в этой стране в 2016 году Джамала принесла Украине победу на "Евровидении".

Нацотбор на "Евровидение-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

В шоу-программу также вошли победители прошлогоднего нацотбора – группа "TVORCHI". Под сопровождение оркестра "NAONI Orchestra" они создадут новое звучание своей культовой песни "Heart of Steel".

Нацотбор на "Евровидение-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

А уже в финале поклонников будет ждать музыкальный сюрприз от победительницы "Евровидения-2016" Jamala. Артистка исполнит свою новую песню "Мій брате", которая является посвящением всем погибшим на войне близким людям.

Нацотбор на "Евровидение-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Свой новый трек также представит Тина Кароль. Певица исполнит премьеру песни "Троянди", которая стремительно набирает прослушивания.

Нацотбор на "Евровидение-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

На сцену нацотбора также выйдет дуэт, который состоит из представительницы Украины на "Детском Евровидении-2023" Анастасии Дымыд и музыкальной продюсерки Светланы Тарабаровой. Певицы обещают удивить расширенной версией песни "Квітка", которая звучала в прошлом году во Франции.

Нацотбор на "Евровидение-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

К слову, в конце нацотбора его музыкальный продюсер Дмитрий Шуров (Pianoбой) выступит вместе со всеми участниками финала. Музыканты посвятят выступление легендарному деятелю искусств.

Нацотбор на "Евровидение-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Напомним, уже скоро, 3 февраля, состоится нацотбор на "Евровидение-2024", в котором Украина будет выбирать, кто поедет на международный музыкальный конкурс. Раньше мы писали, где и во сколько смотреть трансляцию и как голосовать за фаворитов.

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