Кароль, Руслана и Сердючка: кто из звезд выступит в финале нацотбора на "Евровидение-2024"

Уже известно, какие музыкальные сюрпризы готовят исполнители.
Организаторы нацотбора на Евровидение-2024 рассекретили звезд, которые выступят во время прямой трансляции украинского конкурса.
Кто войдет в шоу-программу, опубликовали на официальном сайте нацотбора.
Так, со своим победным хитом "Stefania" будут зажигать Kalush Orchestra. Правда, это будет обновленная версия песни в исполнении с украинским академическим фольклорно-этнографическим ансамблем "Калина". К слову, это первое появление группы на сцене нацотбора после их победы на "Евровидении-2022".
Кроме 11 участников нацотбора, на сцену также выйдет Руслана и исполнит легендарный хит "Дикі танці", благодаря которому 20 лет назад Украина впервые за всю историю стала победителем "Евровидения". Интересно, что выступление артистки будет дополнять танц-театр "Життя", с которым певица в свое время выступала в Стамбуле.
Легендарная Верка Сердючка также порадует поклонников своими громкими хитами и фирменными перформансами. В частности, прозвучит и ее песня Swedish Lullaby, которая имеет отсылку к Швеции, где в этом году состоится "Евровидение-2024". К тому же именно в этой стране в 2016 году Джамала принесла Украине победу на "Евровидении".
В шоу-программу также вошли победители прошлогоднего нацотбора – группа "TVORCHI". Под сопровождение оркестра "NAONI Orchestra" они создадут новое звучание своей культовой песни "Heart of Steel".
А уже в финале поклонников будет ждать музыкальный сюрприз от победительницы "Евровидения-2016" Jamala. Артистка исполнит свою новую песню "Мій брате", которая является посвящением всем погибшим на войне близким людям.
Свой новый трек также представит Тина Кароль. Певица исполнит премьеру песни "Троянди", которая стремительно набирает прослушивания.
На сцену нацотбора также выйдет дуэт, который состоит из представительницы Украины на "Детском Евровидении-2023" Анастасии Дымыд и музыкальной продюсерки Светланы Тарабаровой. Певицы обещают удивить расширенной версией песни "Квітка", которая звучала в прошлом году во Франции.
К слову, в конце нацотбора его музыкальный продюсер Дмитрий Шуров (Pianoбой) выступит вместе со всеми участниками финала. Музыканты посвятят выступление легендарному деятелю искусств.
Напомним, уже скоро, 3 февраля, состоится нацотбор на "Евровидение-2024", в котором Украина будет выбирать, кто поедет на международный музыкальный конкурс. Раньше мы писали, где и во сколько смотреть трансляцию и как голосовать за фаворитов.
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