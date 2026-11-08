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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Кароль спасает детей с раком, а Ефросинина открыла центр поддержки: как звезды помогают украинцам

Благотворительность украинских знаменитостей охватывает поддержку ВСУ, детей, женщин, переселенцев и пострадавших от войны семей.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Тина Кароль, Ирина Федишин, Маша Ефросинина

Тина Кароль, Ирина Федишин, Маша Ефросинина

Во время полномасштабной войны украинские знаменитости превратили свою популярность в инструмент масштабной благотворительности: они собирают миллионы гривен для ВСУ, поддерживают детей, которые борются с тяжелыми болезнями, помогают женщинам пережить последствия войны и занимаются украинцами, вынужденными покинуть дома.

Многие артисты и телеведущие основали собственные благотворительные фонды, через которые системно реализуют важные социальные и гуманитарные проекты. Другие используют концерты, публичность и партнерства, чтобы привлекать как можно больше неравнодушных людей. Редакция сайта ТСН.ua предлагает больше узнать о том, как Маша Ефросинина, Тина Кароль, Сергей Притула и другие украинские знаменитости помогают соотечественникам в сложные времена.

Маша Ефросинина — поддержка женщин, переживших насилие и ужасы войны

Украинская телеведущая и общественная деятельница еще в 2020 году основала «Фонд Маша», деятельность которого изначально была сосредоточена на противодействии домашнему насилию, поддержке женщин и детей, развитию инклюзивности и созданию безопасной среды для пострадавших. После начала полномасштабного вторжения организация расширила свою работу и сосредоточилась на помощи пострадавшим от российской агрессии женщинам и детям.

Одним из важных направлений стала психологическая реабилитация женщин и детей, потерявших близких, переживших оккупацию, сексуальное насилие и находившихся в русском плену. Также организация развивает Центр ментального восстановления «Незламна», где женщины могут получить профессиональную психологическую поддержку. Услуги центра доступны бесплатно в разных форматах.

Маша Ефросинина / © пресслужба каналу "1+1"

Маша Ефросинина / © пресслужба каналу "1+1"

Кроме того, Маша регулярно приобщается к благотворительным инициативам, которые помогают привлекать средства на важные нужды. Один из примеров — проект «Дорога добра» совместно с сетью АЗК. Так, покупая напиток в специальной благотворительной чашке, посетители приобщались к сбору, ведь к его стоимости прибавляли 10 гривен. В этом году фонд Ефросининой направлял на медицинское оборудование для украинских больниц.

Тина Кароль — фонд в поддержку детей с онкологическими заболеваниями

Украинская певица уже много лет занимается детьми, которые борются с онкологическими заболеваниями. В 2014 году артистка основала одноименный благотворительный фонд в память о муже, который умер от рака. Организация работает над тем, чтобы маленькие пациенты в Украине имели доступ к необходимому лечению, медикаментам и современному медицинскому оборудованию.

Тина Кароль

Тина Кароль

Организация сотрудничает с детскими больницами и закупает оборудование в соответствии с их официальными запросами. Речь идет не только о разовой помощи, но и о системной поддержке медицинских учреждений и команд, ежедневно борющихся за жизнь маленьких пациентов.

Один из недавних примеров работы фонда — помощь Харьковской областной детской клинической больнице №1. В сентябре 2026 туда передали медицинское оборудование и расходные материалы примерно на три миллиона гривен. Закупка была ориентирована на обновление отделения детской онкологии.

Сергей Притула — вместо ТВ масштабная волонтерская деятельность

Бывший телеведущий и шоумен еще задолго до полномасштабной войны помогал украинским военным. В 2014 году он присоединился к волонтерскому движению, а в 2020-м основал собственный благотворительный фонд. После 24 февраля 2022 Притула объявил о завершении телевизионной карьеры и сосредоточился на волонтерстве.

Сейчас его фонд является одним из известных благотворительных центров, системно поддерживающих Силы обороны Украины. Организация собирает средства на разведывательные и ударные беспилотники, роботизированные наземные комплексы, военный транспорт, средства связи, оптику и тактическую медицину. Отдельное направление — гуманитарная помощь пострадавшим от российской агрессии гражданским.

Организация продолжает реализовывать совместные проекты с украинскими компаниями и другими благотворителями.

Сергей Притула

Сергей Притула

Ирина Федишин — миллионы гривен и сотни автомобилей для украинских защитников

Украинская певица вместе с мужем Виталием Човныком активно занимается волонтерством с начала полномасштабного вторжения. Артистка использует благотворительные концерты в Украине и за рубежом, а также аукционы для сбора средств на нужды украинской армии.

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Одним из главных направлений ее помощи стала закупка автомобилей для фронта. В марте 2026 года певица сообщила, что всего ей с командой удалось передать защитникам уже 450 автомобилей. Только после рождественского тура «Украина колядует» военные получили еще 50 машин, на приобретение которых было направлено около 13 миллионов гривен.

В мае прошлого года Федишин также рассказывала, что с начала войны собрала для ВСУ более 111 миллионов гривен. Кроме транспорта средства направлялись на приобретение дронов, амуниции и раций.

Ирина Федишин с мужем / © instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин с мужем / © instagram.com/irynafedyshyn

Наталья Могилевская — помощь детям и психологическая поддержка

Украинская певица много лет уделяет внимание благотворительности, в частности, поддержке детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Артистка основала вокально-творческую школу с филиалами в нескольких городах Украины, двери которой открыты для детей из разных социальных слоев. Особое внимание там уделяют сиротам и детям из малообеспеченных семей, помогая им развивать творческие способности и реализовывать собственный потенциал.

После начала полномасштабной войны благотворительная деятельность Могилевской приобрела еще более широкое направление. Певица сосредоточилась на поддержке детей, в частности, их психологическом восстановлении, а также помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Через собственный благотворительный фонд артистка приобщается к инициативам в поддержку нуждающихся слоев населения и украинских защитников.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Иванна Онуфрийчук — поддержка украинских семей в Швейцарии

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук в 2022 году основала благотворительный фонд IvAlive, который занимается украинскими детьми и их матерями, вынужденными искать убежища в Швейцарии. Главная цель организации — помочь семьям адаптироваться к жизни за границей, интегрироваться в новое общество и одновременно сохранить связь с украинской культурой.

Фонд поддерживает детей через социализацию, внешкольные занятия и творческие активности, а матерям помогает с языковой адаптацией, поиском работы и налаживанием социальных контактов. Также организация развивает образовательные инициативы и проводит масштабные благотворительные события.

Иванна Онуфрийчук

Иванна Онуфрийчук

Александр Усик — помощь военным, больницам и пострадавшим от войны

Украинский боксер 2022 года основал Usyk Foundation, через который поддерживает украинских военных, медицинских и гражданских, пострадавших от российской агрессии. Организация реализует гуманитарные, медицинские и образовательные проекты и помогает Силам обороны.

Среди результатов работы фонда — 840 тонн переданной гуманитарной помощи, более ста автомобилей для украинской армии и современные смартукрытия в двух украинских университетах. Также организация приобщилась к обеспечению прифронтовых больниц каретами скорой помощи.

Александр Усик

Александр Усик

Отдельное внимание Усик уделяет психологическому восстановлению раненых военных. В частности, фонд организовывал для защитников поездки на международные боксерские поединки спортсмена. Такие инициативы призваны дать украинским воинам возможность отвлечься от пережитого и получить положительные эмоции во время реабилитации.

Александр Усик

Александр Усик

Григорий и Кристина Решетники — поддержка военных и детей

Украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина также приняли участие в благотворительной деятельности. Супруги развивают собственный фонд Reshetnik Family, через который заявляли о намерении поддерживать украинских военных, их семьи, детей-сирот и других нуждающихся в помощи.

Среди заметных благотворительных инициатив семьи — сбор средств для детской больницы «Охматдет» после российского ракетного удара 8 июля 2024 года. Тогда благодаря неравнодушным удалось собрать 1 миллион 130 тысяч гривен в поддержку медицинского учреждения, которое испытало значительные разрушения в результате атаки.

Григорий и Кристина Решетники / © instagram.com/kristina_reshetnik

Григорий и Кристина Решетники / © instagram.com/kristina_reshetnik

Лилия Ребрик — помощь переселенцам и семьям военных

Украинская телеведущая и актриса вместе с мужем, хореографом Андреем Диким также присоединилась к благотворительному движению и основала собственный фонд. Организация с полноценной командой работает с семьями, пострадавшими от полномасштабной войны, в частности, внутренне перемещенными лицами, детьми военнослужащих и другими людьми, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах.

Среди направлений работы гуманитарная поддержка семей, адресная помощь и обеспечение детей необходимыми вещами.

Лилия Ребрик с семьей

Лилия Ребрик с семьей

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