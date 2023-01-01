Кароль вспомнила серьезный разговор с сыном в первый день войны: "Сказала, ты должен быть мужчиной"

Полномасштабная война застала украинскую певицу Тину Кароль в Украине, в то время как ее сын находился на учебе в Великобритании.

Впрочем, когда Россия начала обстреливать украинские города, артистка сразу не уехала к Вениамину. Как объяснила знаменитость, она должна помогать стране в трудные времена. Тем временем сына артистка призвала обретать новые знания, которыми он впоследствии сможет помогать Украине.

Сын Тины Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

"Я ему сказала, что я буду занята, ты должен быть мужчиной и быть осмотрительным. Я ему сказала, что началась война, но ты взрослый, ты должен собраться и твоя задача как молодого солдата хорошо учиться, чтобы твои знания потом понадобились", – рассказала артистка в интервью Алле Мазур.

Тина Кароль с сыном несколько месяцев не виделась с начала полномасштабной войны, даже когда приезжала с концертом в Великобританию. Артистка объяснила Вениамину почему, а он, в свою очередь, ее понял.

"Я не поехала к нему сразу. Даже когда я сыграла концерт в апреле в Англии, я сказала: "Сын, я еще не могу к тебе заехать, я отработаю все, что должна сделать, и потом вернусь". Он понял, мы где-то несколько месяцев не виделись", – поделилась Тина Кароль.

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