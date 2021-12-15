Кароль живет в Зазимье, а Билык – в Березовке: фото роскошных имений украинских звезд

Кароль живет в Зазимье, а Билык – в Березовке: фото роскошных имений украинских звезд

Большинство знаменитостей живут в селах.

Утомленные безумным ритмом и городской жизнью, украинские звезды все чаще строят жилье за пределами столицы.

Там знаменитости могут уединиться с природой и насладиться отдыхом. Впрочем, у некоторых есть апартаменты и в самом Киеве. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, где живут украинские звезды, и посмотреть фото их имений.

Ирина Билык

Ирина Билык / instagram.com/bilyk_iryna

Кроме квартиры в Киеве, у певицы Ирины Билык есть имение за городом, в селе Березовка.

Дом Ирины Билык

Как говорится в программе "Викриття", звезда приобрела одноэтажную застройку, оснащенную экотехнологиями. Так, на крыше дома - куча солнечных батарей. На территории высажены декоративные березки, зеленые лужайки и есть зона отдыха на открытом воздухе.

Павел Зибров

Павел Зибров / instagram.com/pavlo_zibrov

Поселился под Киевом и певец Павел Зибров. В программе "Звездный путь" артист хвастался, что на территории у него есть озеро, бассейн и фонтан, который исполнитель привез из Италии.

Имение Павла Зиброва / скриншот с видео

Фишка двора артиста – звездная аллея гортензий, где высажены кусты от многих звезд украинского шоу-бизнеса. На территории имения есть пруд, 4 сотки огорода и сад. У Зиброва также есть баня и бильярд, где и рождаются его хиты.

Имение Павла Зиброва / скриншот с видео

Тина Кароль

Тина Король / instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль живет в имении в селе Зазимье.

Дом Тины Кароль

В доме звезды есть тренажерный зал и отдельная комната, где она хранит награды и подарки от фанатов. Также у певицы есть огромная спальня на целый этаж.

А на гектаре земли артистка выращивает яблоневый сад, виноград, малину и 213 кустов роз. Из них знаменитость готовит варенье по рецепту своей бабушки.

instagram.com/tinakarol_fantina

С "земельными" делами Тине помогает семья из Филиппин, которую певица приютила у себя после очередного наводнения в стране.

Заметим, недавно Кароль приобрела землю в Карпатах и планирует там построить дом.

Настя Приходько

Настя Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Двухэтажное имение артистки Анастасии Приходько расположено в селе Крюковщина под Киевом. Оно построено в английском стиле и имеет площадь 200 кв. м, говорится в программе "Викриття".

Дом Насти Приходько

Перед входом есть поляны, паркоместо и качели из лозы в виде коконов. На заднем дворе у звезды крытый бассейн, беседка для барбекю, терраса для завтраков и многое для досуга детей – песочница, горка, батут.

Дом Насти Приходько

Светлана Тарабарова

Светлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova

В 2020 году певица Светлана Тарабарова и ее муж, продюсер Алексей Бондарь, приобрели дом за Киевом площадью 160 кв. м.

Дом Светланы Тарабаровой / http://svitske.1plus1.ua/

Также у них 7 соток земли. Пара выбрала одноэтажное здание, как в Америке.

"Светская жизнь"

"Светская жизнь"

Дома у звезды музыкальный кабинет, а гордостью называет детскую комнату. Там для малышей построили настоящий спортивный уголок, где тренируется даже звездная мама.

instagram.com/tarabarova

Влад Яма

Влад Яма / instagram.com/vladyama_official

В прошлом году хореограф и главный судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма с женой и сыном переехали в загородный дом.

Дом Влада Ямы / instagram.com/liliya_yama

instagram.com/liliya_yama

Дом супруги сделали в стиле лофт и добавили к дизайну свои идеи, например, светильники-терки и доску для записей на кухне. А кабинет танцовщика сделали в стилистике "крытого паркинга".

Кабинет Влада Ямы / instagram.com/liliya_yama

Впрочем, недавно Влад рассказал, что семья, которая построила дом для того, чтобы там постоянно жить, в результате приезжает туда только на выходные. Теперь Влад и Лилия мечтаю о доме в Майами, чтобы там зимовать.

Злата Огневич

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

У украинской певицы Златы Огневич есть роскошные апартаменты в небоскребе в одном из самых элитных ЖК Киева на улице Драгомирова.

Дом, где живет Злата Огневич

Площадь двухкомнатной квартиры, которую родители подарили ей семь лет назад – 79 кв. м.

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Соседи исполнительницы – высокопоставленные должностные лица и звезды. По информации "Телеканала LIVE", здесь трехкомнатная квартира у Ирины Билык, свои апартаменты у Дмитрия Монатика, кардиохирурга Бориса Тодурова, экс-премьера Владимира Гройсмана и руководителя Черкасской области Александра Скичка.

Юлия Санина

Юлия Санина на фоне своего дома / instagram.com/the_hardkiss

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и ее муж, креативный продюсер коллектива Вал Бебко, в прошлом году провели Екатерине Осадчей экскурсию по своему имению. Его территория занимает около 300 кв. м. Там супруги также построили собственную студию звукозаписи, а еще есть мини-сад и небольшой огород, где исполнительница выращивает помидоры, зелень и землянику.

Вал Бебко, Юлия Санина и Екатерина Осадчая / instagram.com/the_hardkiss

На заднем дворе у звезд есть барбекю.

Вал Бебко / instagram.com/the_hardkiss

Оля Полякова

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Звезда Оля Полякова имеет загородный дом недалеко от затопленной Гусинской церкви, возле Днепра. Он выполнен полностью из дерева. Там есть домашний кинотеатр, гостевое крыло со спальнями и террасой.

Дом Оли Поляковой / скриншот с видео

На территории у звезды есть огород, теплица, ферма, бассейн, спортзал и баня. Артистка радуется тому, что многие продукты выращивает сама и делает сыр из козьего молока. Для хранения сыра звезда построила 100-метровый погреб.

Кроме того, у Поляковой есть квартира в самом центре Киева. Певица владеет элитными апартаментами на пятом этаже дома, расположенного напротив Нацбанка по улице Институтской, говорится в программе "Викриття".

скриншот с видео

София Ротару

София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

У народной артистки Украины Софии Ротару также есть имение под Киевом. Оно расположено в поселке Пятихатки, недалеко от Козина. Его площадь составляет 1 412 кв. м.

Дом Софии Ротару / strana.ua

Эту землю звезда приобрела 15 лет назад, пишет "Страна". Расположен дом на границе двух сел, в сосновой роще вдали от трассы. На территории София Михайловна посадила немало растений, среди них элитные голубые ели и туи. У дома нет своего выхода к водоему.

Дом Софии Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Дом Софии Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Михаил Поплавский

Михаил Поплавский / instagram.com/poplavskiy_michail

А вот имение артиста Михаила Поплавского даже стало скандальным. Так, ранее в Сети появилось видео с недвижимостью звезды, которую артист не задекларировал. На территории есть несколько домов и озеро.

Имение Михаила Поплавского / Светская жизнь

Как впоследствии рассказал звезда "Світському життю", там есть дом на 260 кв. м с двумя спальнями и несколько гектаров земли, "чтобы были редиска, картофель, огурчик, помидорчики".

Ассия Ахат

Ассия Ахат на фоне своего дома

Ассия Ахат проживает в трехэтажном доме в центре столицы, на Печерске. Возле дома скрипачки есть сад с малиной и бассейн, возле которого звезда иногда устраивает вечеринки. В общей сложности дом с садом занимают 10 соток земли.

Гайтана

Гайтана

Певица Гайтана живет в селе Иванковичи, недалеко от Киева по Одесской трассе.

Дом Гайтаны / скриншот с видео

Как говорится в программе "Викриття", ее дом расположен в коттеджном городке у озера Круглик. В распоряжении артистки - двухэтажная вилла и большой просторный двор, на котором построен настоящий мини-Диснейленд. Во дворе имения Гайтаны много аттракционов – качели, горка, песочница.

скриншот с видео

Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

А дом супругов звезд Потапа и Насти Каменских расположен в поселке Романков, неподалеку от Конча-Заспы. Двухэтажное имение, выполненное в итальянском стиле, разместилось на 13,5 сотках земли. Об этом сообщает программа программа "Викриття".

Дом Потапа и Насти Каменских

Внутри жилье супругов выполнено в светлых тонах. А на территории у влюбленных есть бассейн, терраса для отдыха с садовой мебелью и подсобное помещение.

Настя Каменских на фоне своего дома / instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

Их соседи – супруги телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

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