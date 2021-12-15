Кароль живет в Зазимье, а Билык – в Березовке: фото роскошных имений украинских звезд

Большинство знаменитостей живут в селах.
Утомленные безумным ритмом и городской жизнью, украинские звезды все чаще строят жилье за пределами столицы.
Там знаменитости могут уединиться с природой и насладиться отдыхом. Впрочем, у некоторых есть апартаменты и в самом Киеве. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, где живут украинские звезды, и посмотреть фото их имений.
Ирина Билык
Кроме квартиры в Киеве, у певицы Ирины Билык есть имение за городом, в селе Березовка.
Как говорится в программе "Викриття", звезда приобрела одноэтажную застройку, оснащенную экотехнологиями. Так, на крыше дома - куча солнечных батарей. На территории высажены декоративные березки, зеленые лужайки и есть зона отдыха на открытом воздухе.
Павел Зибров
Поселился под Киевом и певец Павел Зибров. В программе "Звездный путь" артист хвастался, что на территории у него есть озеро, бассейн и фонтан, который исполнитель привез из Италии.
Фишка двора артиста – звездная аллея гортензий, где высажены кусты от многих звезд украинского шоу-бизнеса. На территории имения есть пруд, 4 сотки огорода и сад. У Зиброва также есть баня и бильярд, где и рождаются его хиты.
Тина Кароль
Певица Тина Кароль живет в имении в селе Зазимье.
В доме звезды есть тренажерный зал и отдельная комната, где она хранит награды и подарки от фанатов. Также у певицы есть огромная спальня на целый этаж.
А на гектаре земли артистка выращивает яблоневый сад, виноград, малину и 213 кустов роз. Из них знаменитость готовит варенье по рецепту своей бабушки.
С "земельными" делами Тине помогает семья из Филиппин, которую певица приютила у себя после очередного наводнения в стране.
Заметим, недавно Кароль приобрела землю в Карпатах и планирует там построить дом.
Настя Приходько
Двухэтажное имение артистки Анастасии Приходько расположено в селе Крюковщина под Киевом. Оно построено в английском стиле и имеет площадь 200 кв. м, говорится в программе "Викриття".
Перед входом есть поляны, паркоместо и качели из лозы в виде коконов. На заднем дворе у звезды крытый бассейн, беседка для барбекю, терраса для завтраков и многое для досуга детей – песочница, горка, батут.
Светлана Тарабарова
В 2020 году певица Светлана Тарабарова и ее муж, продюсер Алексей Бондарь, приобрели дом за Киевом площадью 160 кв. м.
Также у них 7 соток земли. Пара выбрала одноэтажное здание, как в Америке.
Дома у звезды музыкальный кабинет, а гордостью называет детскую комнату. Там для малышей построили настоящий спортивный уголок, где тренируется даже звездная мама.
Влад Яма
В прошлом году хореограф и главный судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма с женой и сыном переехали в загородный дом.
Дом супруги сделали в стиле лофт и добавили к дизайну свои идеи, например, светильники-терки и доску для записей на кухне. А кабинет танцовщика сделали в стилистике "крытого паркинга".
Впрочем, недавно Влад рассказал, что семья, которая построила дом для того, чтобы там постоянно жить, в результате приезжает туда только на выходные. Теперь Влад и Лилия мечтаю о доме в Майами, чтобы там зимовать.
Злата Огневич
У украинской певицы Златы Огневич есть роскошные апартаменты в небоскребе в одном из самых элитных ЖК Киева на улице Драгомирова.
Площадь двухкомнатной квартиры, которую родители подарили ей семь лет назад – 79 кв. м.
Соседи исполнительницы – высокопоставленные должностные лица и звезды. По информации "Телеканала LIVE", здесь трехкомнатная квартира у Ирины Билык, свои апартаменты у Дмитрия Монатика, кардиохирурга Бориса Тодурова, экс-премьера Владимира Гройсмана и руководителя Черкасской области Александра Скичка.
Юлия Санина
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и ее муж, креативный продюсер коллектива Вал Бебко, в прошлом году провели Екатерине Осадчей экскурсию по своему имению. Его территория занимает около 300 кв. м. Там супруги также построили собственную студию звукозаписи, а еще есть мини-сад и небольшой огород, где исполнительница выращивает помидоры, зелень и землянику.
На заднем дворе у звезд есть барбекю.
Оля Полякова
Звезда Оля Полякова имеет загородный дом недалеко от затопленной Гусинской церкви, возле Днепра. Он выполнен полностью из дерева. Там есть домашний кинотеатр, гостевое крыло со спальнями и террасой.
На территории у звезды есть огород, теплица, ферма, бассейн, спортзал и баня. Артистка радуется тому, что многие продукты выращивает сама и делает сыр из козьего молока. Для хранения сыра звезда построила 100-метровый погреб.
Кроме того, у Поляковой есть квартира в самом центре Киева. Певица владеет элитными апартаментами на пятом этаже дома, расположенного напротив Нацбанка по улице Институтской, говорится в программе "Викриття".
София Ротару
У народной артистки Украины Софии Ротару также есть имение под Киевом. Оно расположено в поселке Пятихатки, недалеко от Козина. Его площадь составляет 1 412 кв. м.
Эту землю звезда приобрела 15 лет назад, пишет "Страна". Расположен дом на границе двух сел, в сосновой роще вдали от трассы. На территории София Михайловна посадила немало растений, среди них элитные голубые ели и туи. У дома нет своего выхода к водоему.
Михаил Поплавский
А вот имение артиста Михаила Поплавского даже стало скандальным. Так, ранее в Сети появилось видео с недвижимостью звезды, которую артист не задекларировал. На территории есть несколько домов и озеро.
Как впоследствии рассказал звезда "Світському життю", там есть дом на 260 кв. м с двумя спальнями и несколько гектаров земли, "чтобы были редиска, картофель, огурчик, помидорчики".
Ассия Ахат
Ассия Ахат проживает в трехэтажном доме в центре столицы, на Печерске. Возле дома скрипачки есть сад с малиной и бассейн, возле которого звезда иногда устраивает вечеринки. В общей сложности дом с садом занимают 10 соток земли.
Гайтана
Певица Гайтана живет в селе Иванковичи, недалеко от Киева по Одесской трассе.
Как говорится в программе "Викриття", ее дом расположен в коттеджном городке у озера Круглик. В распоряжении артистки - двухэтажная вилла и большой просторный двор, на котором построен настоящий мини-Диснейленд. Во дворе имения Гайтаны много аттракционов – качели, горка, песочница.
Потап и Настя Каменских
А дом супругов звезд Потапа и Насти Каменских расположен в поселке Романков, неподалеку от Конча-Заспы. Двухэтажное имение, выполненное в итальянском стиле, разместилось на 13,5 сотках земли. Об этом сообщает программа программа "Викриття".
Внутри жилье супругов выполнено в светлых тонах. А на территории у влюбленных есть бассейн, терраса для отдыха с садовой мебелью и подсобное помещение.
Их соседи – супруги телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.
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