Каролина Ашион шокировала, как в Германии ее заставляли снимать фейковый сюжет об "уставшей от войны" Украине

Около года ведущая провела в Германии, спасаясь от полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ведущая Каролина Ашион сообщила, что вернулась в Украину. Около года знаменитость провела в Германии, куда уехала во время полномасштабного вторжения россии в Украину.

Но тоска по родному дому оказалась сильнее, и Каролина в начале марта раз и навсегда вернулась в Украину. При этом журналистка рассказала о своей работе на немецком канале. В частности, о том, как продюсер этого канала заставлял ее снимать фейковый сюжет об Украине.

Ашион вспомнила, что когда она ехала в командировку в Киев, ее немецкие коллеги уже были с четкой редакционной задачей:

"Таких эпизодов было несколько. И самый яркий произошел в Киеве, во время моей командировки. Мои немецкие коллеги ехали с четкой редакционной задачей – получить сюжет, в котором украинцы вроде бы устали от войны и потому готовы, чтобы руководство страны село за стол переговоров с рашей. И мои буквально стоны о том, что это невозможно и вы не найдете ни одного украинца с таким мнением, никого не обходили. Так мы и приехали в Киев", — рассказала Каролина.

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Ашион поделилась, что все закончилось скандалом, истерикой бегавшего вокруг буса продюсера и кричавшего в трубку шеф-редактору: "Она неуправляемая! Она не хочет делать то, что нам нужно".

Также журналистка рассказала о спорах с продюсером своей ежедневной программы Ukraine Update, которую она вела на немецком канале:

"Хотя там, в Германии, в этом игрушечно-безопасном мире, я засыпала и просыпалась с новостями об Украине, рассказывала обо всех этих ужасах в своей ежедневной программе Ukraine Update, спорила с продюсером, что именно эту фразу (Украина на первой линии фронта защищает страны Европы с их ценностями…) надо оставить, потому что это "не мое личное мнение, а мнение вашей фрау" (имея в виду госпожу Урсулу Фон Дер Ляйен). Те, кто знают мой зажигательный нрав, легко могут представить этот эпизод", — добавила ведущая.

Каролина Ашион призналась, что она чувствует себя очень счастливой от возвращения домой.

Напомним, ранее Каролина Ашион впервые откровенно рассказала о том, как мечтала забеременеть. Ведущая, не сдерживая слез, рассказала о своих попытках стать мамой.

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