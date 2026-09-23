Скандал вокруг Анастасии Скальницкой набирает обороты: реакция пользователей сети / © instagram.com/skalnytska.n

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Украинский блогер и бизнесвумен Анастасия Скальницкая после заявления о разводе и обвинений в адрес мужа Богдана оказалась в центре бурных обсуждений в Сети. Пользователи разделились на два лагеря: пока одни поддерживают блогера, другие ставят под сомнение отдельные детали её истории.

TSN.ua собрал отзывы пользователей на громкие заявления Скальницкой, а также известные факты о самом блогере, её бизнесе, доходах и данных из декларации её мужа.

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Ранее Скальницкая рассказала, что после трёх лет брака рассталась с мужем. Она назвала Богдана «профессиональным аферистом» и заявила, что на протяжении отношений он якобы обманывал её насчёт долгов и финансовых проблем, из-за которых она неоднократно отдавала ему деньги. По словам блогерши, она доверяла мужу и верила, что помогает ему справиться с трудностями.

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Скальницкая также утверждает, что ради мужа продавала автомобили и личные вещи и пыталась расплатиться с долгами, которые считала реальными. Уже после разрыва, по её словам, выяснилось, что некоторые из этих долгов якобы вообще не существовали, а дорогие автомобили, которые Богдан представлял как свои, ему не принадлежали.

Кроме того, бизнес-леди обвинила бывшего супруга в систематических изменах. Она заявила, что после развода осталась без квартиры и автомобиля, зато с долгами. Также Скальницкая утверждает, что из её бизнеса были выведены деньги, а на сотрудников оформляли кредиты. Все эти обвинения являются версией событий самого блогера.

Что пишут об истории Скальницкой в Интернете

Откровения блогера вызвали волну обсуждений в Threads. Часть пользователей встала на защиту Скальницкой и выразила ей сочувствие. Некоторые отметили, что после пережитого блогерше ещё приходится отвечать на упреки людей, которые не верят её словам.

«Жаль, что после всего этого ей ещё приходится оправдываться перед людьми, которые не верят», — написала одна из пользовательниц.

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Впрочем, в комментариях сразу разгорелась дискуссия. Некоторые пользователи не поняли, как Скальницкая могла не знать, кому на самом деле принадлежат автомобили, которыми она пользовалась. В частности, они обратили внимание на то, что имя владельца транспортного средства указано в свидетельстве о его регистрации.

Сообщение в Threads

В то же время другие пользователи призвали не сводить всю историю только к деньгам и автомобилям. Один из пользователей отметил, что увидел в рассказе Скальницкой прежде всего историю о неискренности в отношениях, разрушенном доверии и чувстве предательства со стороны самого близкого человека.

Сообщение в Threads

Сообщение в Threads

В комментариях под этим постом одна из пользовательниц рассказала, что сначала сочувствовала бизнес-леди после просмотра её видео. По её словам, Скальницкая показалась ей сильной женщиной, которая в то же время переживает тяжёлое эмоциональное состояние из-за случившегося.

Однако позже отношение автора поста изменилось. Она рассказала, что увидела в Threads публикации со ссылками на открытые реестры и начала сомневаться в отдельных деталях истории. Пользовательница предположила, что ситуация могла быть использована для увеличения охвата аудитории.

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Сообщение в Threads

Другие пользователи также начали сравнивать нынешние заявления Скальницкой с её предыдущими публикациями. Некоторые обратили внимание, что ранее блогер хвасталась своими достижениями и высокомерно отзывалась об участницах шоу «Супермама», тогда как теперь заявляет, что «ни копейки не имела».

Пост в Threads

Пост в Threads

Еще одна пользовательница заявила, что проверила доступные ей открытые данные и обнаружила информацию о значительных задекларированных средствах. На этом фоне она поставила под сомнение заявления о серьезных финансовых трудностях и призвала людей проверять информацию, прежде чем переводить кому-либо деньги.

Пост в Threads

В Threads появились и гораздо более резкие посты. Их авторы выдвигают собственные версии относительно бизнеса Скальницкой, деятельности её бывшего избранника и возможных финансовых схем. Некоторые даже предполагают, что публичная история о разрыве могла быть спланированной.

Пост в Threads

Пост в Threads

Пост в Threads

На фоне этой дискуссии под критику попали и украинские блогеры в целом. Некоторые авторы начали критиковать инфлюенсеров за рекламу сомнительных товаров и услуг, а также создание нереалистичной картины благосостояния в соцсетях.

Сообщение в Threads

Что известно о доходах и образе жизни Скальницкой

На фоне громкой истории о разрыве со Скальницким в Сети начали активно обсуждать не только слова блогера о долгах, но и её доходы, бизнес и образ жизни. Часть этой информации собрало в своём материале издание «Стопкор».

В частности, ранее Скальницкая публично рассказывала, что её семья снимала дом за 6000 долларов в месяц. Также ранее появлялась информация о расходах на няню и помощь по дому, а в 2026 году блогерша публиковала кадры с отдыха на Мальдивах.

Как пишет издание, согласно открытым декларационным данным, доход Скальницкой от предпринимательской деятельности исчислялся миллионами гривен. В то же время её доходы не ограничиваются цветочной студией Freesia — блогерша также зарабатывает на рекламе, собственных обучающих продуктах и деятельности в социальных сетях.

В материале также упоминается юридическая история бизнеса. В реестрах фигурировала компания «Академия Фрезия», которая впоследствии сменила владельца и название. Новым владельцем стал Максим Шигапов. Человек с таким ФИО фигурирует в большом количестве компаний, часть из которых связана с Донецкой областью. В то же время в издании отмечают, что само совпадение имени и фамилии не подтверждает, что все эти записи касаются одного человека.

Что указано в декларации Богдана Скальницкого

Данные о финансовом положении семьи также содержатся в годовой декларации Богдана Скальницкого, которую он подал 24 марта 2026 года за 2025 год. В документе мужчина указан как младший инспектор Управления полиции охраны физической безопасности в Киеве, а Анастасия Скальницкая — как его супруга.

Согласно декларации, за 2025 год Анастасия Скальницкая получила 9 327 375 грн дохода от предпринимательской деятельности. Кроме того, в документе она задекларировала 4 млн грн и 100 тыс. долларов наличными. Обе суммы указаны как собственность самой Скальницкой.

Что касается самого Богдана Скальницкого, то в предоставленных данных декларации указаны 645 грн заработной платы от Управления полиции охраны физической безопасности в Киеве и 442 грн выигрыша от ООО «Плей Смарт».

Что известно об Анастасии Скальницкой

Анастасия Скальницкая — украинский блогер и предприниматель, ранее известная под фамилией Талпа, которую она носила в предыдущем браке. Она участвовала в телевизионных проектах «Пара на миллион», «Супермама» и «Мама, ваш выход».

Блогерша является основательницей и владелицей цветочной студии Freesia, а также активно развивает свои страницы в социальных сетях. Её аудитория в Instagram уже превысила миллион подписчиков.

Скальницкая воспитывает двоих детей — дочь Милану от первого брака и сына Мишу, которого родила летом 2024 года в браке с Богданом Скальницким.

Ранее блогер также открыто рассказывала о неудачном опыте пластической хирургии. Первую маммопластику она сделала в 2022 году. После беременности, по словам Скальницкой, один из имплантатов перевернулся. Она сделала повторную операцию, после которой рассказывала о боли и эстетических осложнениях.

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