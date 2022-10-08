Катамадзе высказалась о бегущих в Грузию россиянах: "Просят о помощи у людей, которых убивают"

Джазовая исполнительница Нино Катамадзе рассказала, что думает о россиянах, которые начали бежать от мобилизации в ее родную Грузию.

Певица, поддержавшая Украину, призналась, что сейчас действия граждан РФ просто не укладываются у нее в голове. Ведь Катамадзе, как и многие грузины, хорошо помнит войну 2008 года, в результате которой Россия оккупировала значительную часть грузинских территорий.

"Это какой-то сюрреализм и фильм, который, если бы была возможность, я не посмотрела бы. Это как бы ответ бумеранга. Тогда беженцы наши из Абхазии несли с собой мертвые тела, чтобы хотя бы похоронить их, и люди по дороге умирали от холода. История, которую ты не можешь просто прочитать, потому что сразу становится больно. Сейчас россияне бегут от как бы "несправедливости" своей власти в страну, в которой они оккупировали 22% территорий. И они просят о помощи у людей, которых убивают", — заявила Катамадзе в "Гончарова Подкаст".

Нино Катамадзе / Фото: instagram.com/nino_katamadze_official

Нино поделилась, что понимает, что среди беглецов есть и те, кто заявил о своем несогласии с властями РФ, но большинство просто пытается спасти себя.

"Конечно, есть смелые люди, которые говорят, что они против войны с Украиной с первого дня. Есть те, кто говорят, что они стоят 7 дней в очереди и что они приехали как туристы. Им нужны выжить, но даже в такой момент они не могут быть сильными, справедливыми", – сказала певица.

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