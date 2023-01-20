Катастрофа вертолета в Броварах: Маша Ефросинина с игрушками и цветами приехала на место трагедии

Ведущая и блогер Маша Ефросинина приехала на место трагедии, произошедшей в Броварах 18 января.

Как известно, утром 18 января вертолет ГСЧС упал на детский сад в Броварах Киевской области. На борту было десять человек – руководство МВД Украины. Все они погибли. В общей сложности трагедия унесла жизни 14 человек, из них — один ребенок.

Ефросинина привезла на место авиакатастрофы мягкие игрушки и цветы, чтобы почтить память погибших в этой катастрофе людей.

Маша Ефросинина побывала на месте трагедии в Броварах / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина побывала на месте трагедии в Броварах / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Вместе с тем в Instagram ведущая рассказала своим иностранным подписчикам на английском языке, что произошло в тот роковой день:

"Сейчас вы видите, какой это все выглядит после вчерашней трагедии. Я надеюсь, вы понимаете, что это ежедневный ад, через который проходит Украина. Каждый день в Украине выглядит так. Надеюсь, вы можете это остановить когда-то", — сказала Маша.

Маша Ефросинина побывала на месте трагедии в Броварах / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Также она показала последствия авиакатастрофы, в частности, выбитые окна в столовой детского сада, где дети собирались, чтобы пообедать, прежде чем на здание упал вертолет.

Маша Ефросинина побывала на месте трагедии в Броварах / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что 18 января в Броварах разбился вертолет ГСЧС. Вертолет упал на детский сад. В результате авиатрощи погибли 18 человек, среди них – один ребенок. Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей. На борту вертолета находилось руководство МВД – глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Все они погибли.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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