Катерина Билык представит Украину на международном конкурсе Miss Charm во Вьетнаме

Украинская модель, инфлюенсер и обладательница титула Miss Supranational Ukraine 2025 Катерина Билык готовится представить Украину на престижном международном конкурсе Miss Charm 2025, который состоится в конце ноября во Вьетнаме.

Катерина уже имеет значительные достижения в индустрии красоты: на прошедшем конкурсе Miss Supranational 2025 она вошла в топ-12 самых красивых женщин мира — впервые в истории Украины. Это стало важным шагом не только для самой участницы, но и для всей страны, ведь ранее украинкам не удавалось попасть в финал такого уровня.

Помимо участия в конкурсах, Катерина активно занимается благотворительностью. Так, 11 октября она вошла в состав жюри детского конкурса Future Fashion Ukraine и «Мини Мисс Прикарпатья» в Ивано-Франковске. Все дети получили от неё подарки, а во время мероприятия удалось собрать средства в поддержку реабилитационного центра для украинских военных в этом городе.

Для выходов на сцену международных конкурсов Катерина традиционно выбирает наряды украинских дизайнеров, в частности бренда OKSANA MUKHA, который поддерживает её участие в мировых событиях.

Катерина Билык известна не только как модель и блогер с миллионной аудиторией, но и как женщина, которая использует своё влияние, чтобы помогать стране. Она поддерживает украинских защитников, помогает переселенцам, организует благотворительные сборы и праздники для детей, пострадавших от войны.

«Для меня красота — это не только внешность, но и способность действовать. Я хочу, чтобы, представляя Украину, люди во всём мире видели в нас силу, достоинство и благодарность тем, кто нас защищает», — отмечает Катерина.

Впереди — подготовка к Miss Charm 2025, где Катерина намерена достойно представить Украину, её культуру, женственность и несломленный дух на мировой арене.