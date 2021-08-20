Катерина Осадчая через сутки после родов вышла в эфир и объявила новое время "Светской жизни"

Ведущая рассказала, как себя чувствует.

Украинская телеведущая Катерина Осадчая, которая 19 августа в 5 утра родила третьего сына, уже сегодня вышла в прямой эфир в "Сніданку з 1+1".

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Новоиспеченная мама улыбающейся и с макияжем общалась с ведущими "Сніданка" из роддома. Екатерина рассказала, что чувствует себя прекрасно, с младенцем тоже все в порядке.

"Я прекрасно себя чувствую, новорожденный тоже замечательно. Папа счастлив, папа с нашим сыном Иваном дома, потому что надо распределять обязанности. Поэтому я с младшим, папа с нашим общим старшим", — поделилась Осадчая.

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Имени мальчика Екатерина пока не называла, поскольку они с мужем Юрием Горбуновым все еще выбирают между несколькими.

Между тем Осадчая также сообщила, что засиживаться в декрете долго не планирует и рассекретила новое время выхода программы "Светская жизнь" на 1+1.

Так, по словам Екатерины, создатели "Светской" прислушались к зрителям, которые были расстроены поздним выходом программы в эфир, и теперь проект будет выходить каждое воскресенье в 18.30 на 1+1. Премьера нового сезона состоится 5 сентября.

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