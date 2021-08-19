Катерина Осадчая и Юрий Горбунов во второй раз стали родителями и показали первые фото младенца

Катерина Осадчая и Юрий Горбунов во второй раз стали родителями и показали первые фото младенца

Радостную новость сообщила новоиспеченная мама.

Ведущая Екатерина Осадчая и ее муж, продюсер, актер и ведущий Юрий Горбунов стали родителями.

Радостной вестью лично поделилась новоиспеченная мама на своей странице в Instagram. Екатерина также запостила первый снимок новорожденного, на котором изображена его маленькая ручка.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов стали батьками / instagram.com/kosadcha

"Привет, наша новая вселенная. Я мама троих сыновей. Юрий, спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются красивые парни" — подписала снимок Екатерина.

В свою очередь, молодой отец Юрий Горбунов также поделился радостной новостью и тоже запостил первое фото мальчика. Правда, на нем изображена его ножка.

instagram.com/gorbunovyuriy

"Сегодня, 19 августа в 5.05 утра в нашей семье произошло счастливое, долгожданное событие — у нас родился еще один сынок! Горжусь тобой, наша мама! Люблю тебя! Мы очень счастливы! Какое это невероятное ощущение — перерезать пуповину и видеть, как появляется на свет твой ребенок! Спасибо тебе за это! " — написал счастливый отец.

instagram.com/gorbunovyuriy

instagram.com/gorbunovyuriy

Заметим, что ребенок стал для пары вторым, они уже воспитывают сына Ивана, также у Екатерины есть взрослый сын Илья, которого звезда родила в предыдущем браке с Олегом Полищуком.

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