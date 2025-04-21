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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Кацурин показал ранее невиданные фото с Дорофеевой и нежно поздравил ее с 35-летием

Исполнительница уже отреагировала на поздравление мужа.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Надя Дорофеева и Миша Кацурин

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © Кинотеатр "Оскар"

Украинская певица Надя Дорофеева сегодня, 21 апреля, отмечает день рождения.

Более того, в этом году у артистки юбилей. Знаменитости исполняется уже 35 лет. Одним из первых певицу с праздником публично поздравил ее муж, ресторатор и музыкант Миша Кацурин. Он посвятил ей пост в Instagram.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/misha_katsurin

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/misha_katsurin

В частности, Миша Кацурин опубликовал ранее невиданные фото с Надей Дорофеевой. На разных кадрах певица была изображена и с мужем, и с его детьми, и с семьей, и сама позировала. Ресторатор также адресовал исполнительнице теплые и нежные слова. Кацурин отметил, что мир стал прекраснее в тот день, когда родилась Надя Дорофеева. Также он подчеркнул, что безгранично любит жену без каких-либо "но".

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/misha_katsurin

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/misha_katsurin

"В день, когда ты родилась, этот мир стал реально прекраснее! Редкий случай, когда подобные слова в день рождения — не фигура речи, а чистый фактаж. Люблю без всяких "но". С днем рождения, Наденька", — обратился к жене ресторатор.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/misha_katsurin

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/misha_katsurin

Надя Дорофеева уже отреагировала на поздравление мужа. Артистка в комментариях написала: "Миша, я тебя люблю!"

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/misha_katsurin

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/misha_katsurin

Очевидно, что это лишь часть поздравлений. Надю Дорофееву еще ждет особый сюрприз от мужа. К примеру, в прошлом году он арендовал театр, где для певицы и гостей ее дня рождения показали частный спектакль.

Напомним, недавно Надя Дорофеева отыграла сольный концерт в Киеве, во время которого фанатов ждал особый сюрприз. Артистка впервые спела на сцене со своим мужем.

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