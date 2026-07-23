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Кацурин рассекретил особенный подарок сыну на 5-летие и как с Дорофеевой праздновал
Миша Кацурин показал, как поздравлял сына с днем рождения.
Ресторатор и музыкант Миша Кацурин рассекретил особенный подарок сыну на день рождения и показал, как с певицей Надеждой Дорофеевой праздновал.
В семье было особенное событие. Сын Миши Кацурин праздновал день рождения. Более того, у мальчика в этом году еще и мини-юбилей. Ване исполняется пять лет. Миша Кацурин уже поздравил сына с днем рождения.
В частности, ресторатор заказал разнообразные воздушные шарики. Ими он украсил подарок — детский мотоцикл. Теперь автопарк маленького Вани существенно увеличился. Рядом с ними была и исполнительница Надя Дорофеева, которая тоже поздравляла сына мужа с днем рождения.
После этого семья отправилась на прогулку по Днепру. В частности, они вместе катались на каноэ и любовались видами.
А дальше Ваню ждал праздничный ужин. Они провели время в заведении, где наслаждались пастой и разнообразными напитками.
Отметим, Миша Кацурин с 2023 года женат на певице Наде Дорофеевой. От предыдущего брака ресторатор воспитывает двоих детей — дочь Сашу и сына Ваню.
Напомним, недавно голливудская актриса Линдси Лохан праздновала день рождения сына. Артистка нежно поздравила мальчика с 3-летием и растрогала их семейным фото.