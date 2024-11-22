Katya Chilly коротко подстриглась и нарушила табу, которое соблюдала 22 года: "У меня был кризис"

Известная украинская певица Katya Chilly коротко подстриглась и призналась, как нарушила табу, которого придерживалась 22 года.

Исполнительница поделилась, что решилась на серьезные перемены на фоне кризиса. В частности, артистка избавилась от длинных волос. Katya Chilly в интервью KyivFM рассказала, что выбрала удобство вместо красоты. По словам певицы, она хотела каждый день мыть волосы, а когда они длинные, то это довольно проблематично.

"У меня был кризис. У всех нас бывают кризисы, я этого не стесняюсь. Я срезала волосы. Я просто выбрала принимать душ с головой каждый день, чем сушить волосы, которые ниже пояса, каждый день. То есть желание душа с головой было сильнее, чем общепринятый канон красоты", — поделилась певица.

Кроме того, в начале этого года исполнительница нарушила табу, которое соблюдала 22 года. Певица длительное время не употребляла мяса, а в январе она проходила мимо базара, купила петуха и приготовила его. Katya Chilly также не пила алкоголь, но тогда приготовленное мясо она запила красным вином.

"С 2002 года я не ела ничего животного, это прошло 22 года. Я не употребляла спиртное, я даже на свою свадьбу не пила шампанское. Вообще весь этот период времени – ничего. И в январе этого года я шла мимо базара и купила петуха. С головой, с лапами. С каким-то экстатическим удовольствием я его разобрала. Я купила красное вино. Я сожрала всего петуха. Я запила вином", — призналась артистка.

Однако после этого дня исполнительница вернулась к творчеству. Артистка говорит, что наконец-то начала выкладывать музыку, которую написала еще 30 лет назад: "На следующее утро я начала выкладывать музыку. Я начала выкладывать музыку через 30 лет после того, как я ее написала".

Напомним, недавно певица Оля Полякова кардинально сменила образ. Артистка избавилась от длинных волос и выбрала стрижку каре.

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