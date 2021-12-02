Katya Chilly рассказала, какие продукты никогда не давала своему сыну: "Ни разу не болел"

Святозару восемь лет.

Известная украинская певица и участница "Голоса страны" Katya Chilly воспитывает сына Святозара.

Артистка поделилась, что 8-летний мальчик ни разу не болел. Это исполнительница связывает с тем, что ребенок не ест определенные продукты. Так, ни она, ни сын не употребляют мясо, рыбу, яйца и продукты из дрожжей. Об этом она рассказала в интервью "Відверто.LIVE".

"Я обожаю готовить. Могу приготовить абсолютно все. Единственное, что мы не употребляем – мясо, рыба, яйца, дрожжи, химия. У нас этого дома нет. Мой сын ни разу не болел", – рассказала знаменитость.

Katya Chilly с сыном / facebook.com/katyachilly

Екатерина рассталась с отцом своего сына, музыкантом Алексеем Боголюбовым в 2013 году. Исполнительница поделилась, что сейчас она живет вместе с мамой, сыном и двумя котами. Она добавила, что Святозар "держит ее на этой земле" и очень вдохновляет.

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