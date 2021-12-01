Katya Chilly впервые рассказала о бывшем муже: "Оставил меня, как только я родила"

Katya Chilly впервые рассказала о бывшем муже: "Оставил меня, как только я родила"

Звезда воспитывает сына Святозара.

Знаменитая украинская певица Katya Chilly не афиширует свою личную жизнь.

Звезда сама воспитывает сына Святозара. Об отце ребенка она в основном ничего не рассказывает. Впрочем, в интервью "Відверто.LIVE" звезда решила поделиться своей личной жизнью. Она рассказала, почему восемь лет назад рассталась со своим мужем. Исполнительница отметила, что он ее кинул после того, как она родила сына.

Katya Chilly с сыном / facebook.com/katyachilly

"Мой муж меня кинул, как только я родила Святозара", — откровенно призналась Katya Chilly.

Кстати, после развода звезда решила оставить себе фамилию мужа. Она объяснила, что так сделала, потому что она "прекрасная".

Также исполнительница отметила, что сейчас живет вместе с сыном и мамой.

Katya Chilly с сыном / facebook.com/katyachilly

Напомним, Katya Chilly держит в секрете свою личную жизнь. Впрочем, известно, что артистка была замужем. Судя по ее фамилии, ее избранником был пианист – Алексей Боголюбов. Музыкант работал вместе с артисткой в одном коллективе.

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