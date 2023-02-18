Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились редкими фото подросшего сына и поздравили его с 6-летием

Знаменитые украинские супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с самого утра рассказали, что сегодня в их семье праздник.

Так, на своих страницах в Instagram ведущая и продюсер разместили редкие фото своего старшего сына Ивана и сообщили, что 18 февраля мальчику исполняется 6 лет. Горбунов вспомнил, как взял своего первенца на руки в роддоме, нежную семейную фотосессию вместе с мальчиком и женой, а также показал, на кого Иван больше похож из звездных родителей:

Юрий Горбунов с сыном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с сыном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"С днем рождения, мой мальчик! Мой первенец! Мой сын! Мой Иван! Наш Ванечка! 6 лет тебе сегодня! Так, будто вчера держал тебя на руках в первые минуты твоего рождения! Сказать как я тебя люблю словами, - невозможно! Ты! наша с мамой гордость! Наша радость! Наше будущее!Никогда бы не подумал, что тебе придется узнать, что такое война! Но в том, что мы победим, - сомнения нет! И ты будешь жить, вырастать и любить в лучшей в мире стране -Украине!" – написал в фотоблоге звездный отец.

В свою очередь Екатерина Осадчая поделилась фотографиями еще совсем маленького Ванечки и рассказала, какие черты родителей уже проявляются в мальчике:

Екатерина Осадчая с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Юрий Горбунов с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

"Ванечка! Наш мальчик! С днем рождения, наша гордость, наш взрослый Иван! Тебе уже целых 6 лет, которых ты так ждал. Мы все больше видим в тебе себя. Неугомонность от меня и любовь к порядку от папы. Это самые наглядные из черт. А сколько еще разного, что мы замечаем ежеминутно. Спасибо, наш мальчик, что выбрал нас", — написала звездная мама.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с сыном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Поклонники супругов присоединились к поздравлениям: "Интересное сочетание Осадчей и Горбуновича. Будь счастливым парень!", "копия папы", "Самые искренние поздравления с днем рождения! Пусть детство будет радостным и счастливым".

Отметим, что у Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова, кроме Ивана, еще младший сын, годовалый Даниил. Также у Осадчей есть сын от предыдущего брака, 20-летний Илья.

Напомним, что 3 февраля Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали годовщину свадьбы. Супруги шесть лет вместе. По этому случаю они поздравили друг друга в Instagram и поделились романтическими фото.

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