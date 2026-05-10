Катя Осадчая показала подросшего сына-красавчика и растрогала искренним признанием в праздничный день
Ведущая эмоционально высказалась о Дне матери в саду.
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая в День матери поделилась нежными кадрами с сыном и откровенно призналась, что детский праздник в садике довел ее до слез.
Звезда показала серию семейных фото в своем Instagram. На кадре сын ведущей позировал рядом с мамой в забавной шапке с цыпленком. Улыбающаяся Осадчая не скрывала эмоций и дала понять, что этот день стал для нее особенным. Позже телеведущая опубликовала еще одну фотографию, где нежно обнимала мальчика за плечи. В руках сын держал детский подарок и букет цветов для мамы. Именно после этого знаменитость поделилась личными переживаниями.
«Раньше меня так не умиляли утренники в садике :) Это возраст, или осознание, что время летит и этих нежных песен о маме скоро не будет?» — написала Осадчая.
Телеведущая призналась, что особенно ее тронули песни в исполнении детей. По словам знаменитости, именно детская искренность на этот раз попала прямо в сердце. Осадчая намекнула, что начала значительно эмоциональнее воспринимать моменты, связанные с материнством и взрослением детей.
«За кадром слезы градом», — поделилась ведущая.
