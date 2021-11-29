Катя Репяхова об исчезновении страницы бывшей Павлика в Instagram: "Все не просто так"

Катя Репяхова об исчезновении страницы бывшей Павлика в Instagram: "Все не просто так"

Блогерша также сообщила, что узнала, кто устроил ей атаку ботами.

Жена украинского артиста Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – недавно рассказала, что кто-то несколько дней подряд атаковал ее рекламодателей ботами.

Тогда блогерша намекала, что это может быть дело рук бывшей жены ее возлюбленного Ларисы Созаевой. После этого Лора молчать не стала и записала эмоциональный видеоответ.

Вчера страница Созаевой исчезла из Instagram. По словам Кати, это произошло не просто так. Блогерша также сообщила, что узнала, кто устроил ей атаку ботами.

instagram.com/repyahovakate

"Теперь я точно знаю, кто шлет ботов. Я надеюсь, что этот ужас закончится и мне не придется обнародовать всю информацию. Страницы Ларисы не уже не существует, не просто так. Но слала ботов не она! Но я считаю, из-за ее вины все это произошло. Хоть и не ее руками", – написала она.

instagram.com/repyahovakate

Вскоре Репьяхова также записала видеообращение, где поделилась, что узнать, кто же устроил атаку, ей помогла именно Лариса.

"Понимаю, что всем интересны подробности по поводу ботов. Но я думаю, что Ларисе не понравится, если я начну рассказывать все подробности. Именно Лариса помогла нам узнать, кто этот человек, за что я ей благодарна. Поэтому я не буду рассказывать подробностей, если это все закончится. Если это будет продолжаться — тогда, конечно, я все расскажу. Но киберполиция все равно будет заниматься всем этим, несмотря на то, что человек уже не в Украине. Заявление уже готово и сегодня мы с Виктором Франковичем туда едем", — заявила избранница артиста.

instagram.com/repyahovakate

Со своей стороны, Созаева в своем Facebook написала, что ее страница в фотоблоге исчезла из-за того, что там "много грязи, нападок и агрессии".

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