Катя Сильченко верхом на велосипеде засветила обнаженную грудь

Украинская дизайнер Катя Сильченко ошеломила подписчиков откровенными фотографиями.

На своей странице в Instagram знаменитость продемонстрировала стильный и дерзкий образ. Сильченко соединила в своем луке брюки молочного цвета и классическую черную жилетку на пуговицах. Особую пикантность в образе звезды добавило то, что под жилетку Катя не одевала белье и оставила все пуговицы расстегнутыми.

Катя Сильченко / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Катя Сильченко / Фото: instagram.com/katyasilchenko

В своем летнем аутфите Сильченко позировала во дворе дома верхом на велосипеде. На одном из фото Катя неожиданно раскрыла жилетку и похвасталась на камеру своим бюстом, правда, соски на фото дизайнер зарисовала в фотошопе.

Катя Сильченко / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Поклонники звезды были ошеломлены такими смелыми кадрами от нее и в комментариях засыпали ее комплиментами: "Как всегда, стильно-секси", "Вау, какая красавица", "Невероятная", "Очень смело".

Катя Сильченко / Фото: instagram.com/katyasilchenko

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